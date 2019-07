Rivera: «Busca pactar con los que quieren liquidar España» Albert Rivera. / Virginia Carrasco El líder de Ciudadanos reprocha a Pedro Sánchez que «no haber dicho una palabra en su discurso sobre el principal desafío de España, Cataluña, es decirlo todo» ALFONSO TORICES Madrid Lunes, 22 julio 2019, 19:30

«Señor Sánchez, usted busca criminalizar a los moderados y pactar con los que quieren liquidar España». Esta frase resumió esta tarde la media hora de intervención del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate de investidura de Pedro Sánchez.

El presidente de la formación naranja aseguró que el secretario general socialista vino al Parlamento a reclamar a PP y Cs la abstención para no depender de los votos de Podemos y de los independentistas para ser investido presidente, pero que no se trata más que de «un teatrillo», de «un truco» en la tribuna mientras en la habitación de al lado, en la «habitación del pánico», pactaban el futuro Gobierno con el partido de Pablo Iglesias y con «los golpistas», en referencia a los independentistas catalanes.

Es lo que el bautizó como «el plan Sánchez», con el que el líder PSOE querría «perpetuarse en el poder» atacando y descalificando a PP y Cs y apoyándose en lo que llamó «su banda», que son, en palabras suyas, Quim Torra, Arnaldo Otegi y los «proetarras», y «los que no creen en la economía de mercado y en el comercio libre», en referencia a Podemos.

Las dos patas del 'plan Sánchez', indicó, son pactar en todos los lugares que pueda con los nacionalistas e independentistas -en Baleares, en Comunidad Valenciana, en País Vasco, en Navarra, en la diputación de Barcelona- y laminar a la oposición a base de «sectarismo», calificando de «fascistas» a todos los que no son militantes del PSOE.

Sobre el primer punto, Rivera indicó que no es cierto que Sánchez no hablase en su discurso de la mañana Cataluña y la grave crisis territorial que han provocado los independentistas. «No tener una palabra para el principal desafío de España es decirlo todo», aseguró, para añadir que «con los que quieren liquidar nuestro país no hay nada que hablar: solo ley y justicia». «Y sí, si hay que volver a aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución se aplica, porque eso es democracia», remató.