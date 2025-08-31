El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple
Imagen colgada por el diputado general en sus redes sociales, en la que se pueden apreciar los carteles colgados en el recinto festivo. E. C.

Ramiro González se rebela contra los carteles de la izquierda abertzale: «No debemos asumir con normalidad lo que no es normal»

El diputado general de Álava denuncia la colocación de múltiples pancartas contra la Ertzaintza en el centro de Llodio. «Las fiestas son de todos y el espacio festivo debe serlo también»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:15

Pese a los continuos llamamientos realizados por instituciones y responsables políticos para que la izquierda abertzale ponga fin a la colonización de los recintos festivos ... para sus reivindicaciones particulares –en la mayoría de ocasiones para homenajear a presos de ETA–, los carteles siguen apareciendo en los festejos de los municipios vascos. El último ejemplo es Llodio, y el encargado de denunciar esta situación, el diputado general de Álava. Ramiro González ha asistido este domingo al tradicional 'Día de la Cofradía', que pone fin a las fiestas de San Roque. Y ahí se ha topado con una escena ya habitual este verano en Euskadi.

