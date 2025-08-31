Ramiro González se rebela contra los carteles de la izquierda abertzale: «No debemos asumir con normalidad lo que no es normal»

Pese a los continuos llamamientos realizados por instituciones y responsables políticos para que la izquierda abertzale ponga fin a la colonización de los recintos festivos ... para sus reivindicaciones particulares –en la mayoría de ocasiones para homenajear a presos de ETA–, los carteles siguen apareciendo en los festejos de los municipios vascos. El último ejemplo es Llodio, y el encargado de denunciar esta situación, el diputado general de Álava. Ramiro González ha asistido este domingo al tradicional 'Día de la Cofradía', que pone fin a las fiestas de San Roque. Y ahí se ha topado con una escena ya habitual este verano en Euskadi.

A su alrededor, múltiples pancartas, que no sólo han causado malestar a él, sino también a vecinos de la localidad. Así lo ha confesado el propio dirigente del PNV en sus redes sociales. «Han sido muchas las personas que se me han acercado para quejarse de la ocupación del espacio festivo y de la proliferación de carteles, especialmente de los dirigidos contra la Ertzaintza». Se refiere González a unos carteles, aparecidos desde hace semanas por todo el País Vasco, en los que se menosprecia a la Policía autonómica con mensajes como '¿De qué parte estás?'.

Ampliar Imagen de los cartales contra la Ertzaintza aparecidos en Llodio. E. C.

Como ya ha realizado en varias ocasiones este verano, el diputado general se ha mostrado muy crítico con la colocación de pancartas y ha vuelto a reclamar a la izquierda abertzale que ponga fin a esta campaña y al uso de los recintos festivos para usos partidistas. «No debemos acostumbrarnos ni asumir con normalidad lo que no es normal. Las fiestas son de todos y el espacio festivo debe serlo también», ha escrito en sus redes sociales.

De hecho, en una entrevista que hoy mismo publica este periódico, Ramiro González acusa al entorno de EH Bildu de haber organizado una «verdadera campaña» para homenajear a presos de ETA –en referencia a 'Txiki' y Otaegi, para tratar de «legitimar, a través de la lucha contra Franco, la actuación posterior» de la banda terrorista. «A la izquierda abertzale le falta un recorrido muy largo. Hace tiempo que ha paralizado su progreso en materia ética», asegura.

No es la primera vez que el político alavés se posiciona públicamente sobre esta polémica. Durante las fiestas de La Blanca confesó su malestar por las múltiples pancartas aparecidas en el recinto festivo y aseguró que en Euskadi «se toleran para evitar la confrontación».