El Gobierno vasco pide a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA

«'Txiki' y Otaegi fueron víctimas pero eso no borra que también fueron miembros de ETA», señala la viceconsejera de Memoria y Convivencia

EL CORREO

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:05

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha encargado a un grupo de «expertos al más alto nivel en Derecho Constitucional y de reconocido prestigio» ... la eleboración de un informe que detalle qué herramientas legales tiene a su alcance el Gobierno vasco para «acabar con las pancartas» en favor de ETA y sus presos que este verano han colonizado los recintos festivos de Euskadi. Así lo confirma hoy la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón (San Sebastián, 1971), en una entrevista con 'El Diario Vasco'.

