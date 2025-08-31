El Gobierno vasco pide a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha encargado a un grupo de «expertos al más alto nivel en Derecho Constitucional y de reconocido prestigio» ... la eleboración de un informe que detalle qué herramientas legales tiene a su alcance el Gobierno vasco para «acabar con las pancartas» en favor de ETA y sus presos que este verano han colonizado los recintos festivos de Euskadi. Así lo confirma hoy la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón (San Sebastián, 1971), en una entrevista con 'El Diario Vasco'.

Con este movimiento, la consejería dirigida por la socialista María Jesús San José sale al paso de las críticas realizadas en las últimas semanas contra el Ejecutivo autonómico por parte de colectivos de víctimas e incluso de la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, también dirigente del PSE. Todos ellos han reclamado al Gobierno vasco que «tome cartas en el asunto» y actúe con «compromiso y valentía» para retirar todos esos carteles en homenaje a reclusos terroristas.

Hasta ahora se daba por hecho que no había posibilidad de evitarlo, puesto que la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo establece que estas pancartas «no producen dolo, ni enaltecimiento ni exaltación». Así lo aseguró este pasado jueves el propio lehendakari, quien apuntó que la Ertzaintza sólo puede actuar cuando lo ordena un juez.

Ahora uno de los departamentos de su Gabinete quiere ir más allá y explorar hasta qué punto el ordenamiento jurídico deja algún resquicio para retirar esos afiches y perseguir a sus autores. Según desvela Marañón, los juristas contactados por la consejería «han estado trabajando a lo largo de este verano» y tienen previsto entregar sus «conclusiones» en las próximas semanas.

La viceconsejera recuerda, no obstante, que en los años 90 las brigadas de limpieza retiraban por orden de los ayuntamientos los carteles, «con lo cual, ya había herramientas» para hacerlo. «Por respeto a las víctimas del terrorismo y por justicia y dignidad de las personas asesinadas, ésta tiene que ser una labor compartida, de todos, también de la sociedad. Porque no decir nada, desde el punto de vista ético y democrático, es mezquino», apunta Marañón, quien confía que en algún momento los dirigentes de la izquierda abertzale ordenarán a su gente que dejen de exhibir pancartas de apoyo a ETA. «Llámeme ingenua, pero honestamente, quiero pensar que será así», apunta.

Defensa de Gogora

Respecto a la polémica sobre los homenajes a 'Txiki' y Otaegi, miembros de ETA fusilados al final del franquismo, la viceconsejera comparte que son víctimas porque «fueron condenados a muerte sin una garantía procesal». «Eso no lo discutimos ni lo va a discutir nadie», argumenta. «Pero eran miembros de ETA y como tal, no vamos a reconocer nunca la labor que realizaron. Siendo victimario han podido sufrir violencia y tortura, pero eso no borra las actuaciones que realizaron como terroristas», añade, al tiempo que sale en defensa de su compañero Alberto Alonso, director de Gogora, quien afirmó que 'Txiki' y Otaegi «no luchaban por la democracia». «Está desarrollando una labor magnífica y creo que tampoco se ha merecido todo lo que ha pasado este verano».