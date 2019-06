PSOE y PNV mantendrán mañana su primera reunión de cara a la investidura Aitor Esteban, esta mañana tras la Junta de Portavoces del Congreso. / Europa Press Ábalos recibirá a las once al portavoz jeltzale, Aitor Esteban, con vistas a armar una mayoría con Podemos y otras fuerzas minoritarias OLATZ BARRIUSO Martes, 11 junio 2019, 14:31

Mes y medio después de las elecciones del 28-A, el PSOE y el PNV mantendrán mañana su primer contacto oficial con vistas a la investidura de Pedro Sánchez. Hasta ahora, el presidente en funciones se ha cuidado de escenificar ningún acercamiento a las fuerzas minoritarias del Congreso y se ha entrevistado solo, en una primera ronda previa a la del Rey, y en una segunda hoy mismo, con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos, los tres partidos mayoritarios en el Congreso tras el PSOE. La cita de mañana, que ha delegado en el 'número dos' de Ferraz, José Luis Ábalos, romperá oficialmente el hielo de las negociaciones con los jeltzales de cara a a una posible investidura. El 'hombre fuerte' de Sánchez recibirá a las once de la mañana al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en las dependencias de la Cámara baja.

Hasta ahora, el PNV ha insistido en que esperaba «sin ansiedad» la llamada de los socialistas y que no tenía problema en respetar los tiempos del presidente en funciones. Los contactos informales, sin embargo, han existido y los jeltzales eran plenamente conscientes de que Sánchez prefería explorar primero la opción de ser investido con la abstención de Ciudadanos o del PP, igual que en su día Mariano Rajoy logró ser finalmente designado tras dos convocatorias electorales consecutivas con la abstención del PSOE. Incluso, en el PNV había calado la convicción de que la preferencia de Sánchez era apoyarse en los naranjas.

Pero los acuerdos del bloque de derechas en Madrid y la tajante negativa de Albert Rivera y Pablo Casado a facilitar la investidura del líder socialista comienzan a decantar la balanza, no obstante, hacia una mayoría alternativa armada con Podemos como socio principal –en un gobierno de «cooperación», que no de coalición– y sustentada en los seis escaños del PNV, el de Compromís y los regionalistas cántabros. Para que los números salgan y descartada la abstención de UPN -Ferraz se inclina ahora por permitir a María Chivite que gobierne en Navarra, visto que su oferta no hizo mella en PP ni en Cs–, es preciso que los dos escaños de Coalición Canaria (CC) se coloquen del lado de Sánchez. Hasta ahora, Ana Oramas ha insistido en que su formación votará en contra de la investidura si se cierra un gobierno de coalición o incluso un acuerdo programático con Podemos. No obstante, si el incipiente pacto de izquierdas en las islas para desalojar a CC del poder acaba por frustrarse y los socialistas logran un entendimiento con los nacionalistas el apretado tablero podría dar un vuelco crucial.

En esa tesitura, el PNV está dispuesto en principio a votar a favor de una investidura de Sánchez, máxime ahora que se ha difuminado la posibilidad de un Ejecutivo foral liderado por Javier Esparza. Los jeltzales son conscientes de que, en esa combinación –siempre y cuando los tres diputados de JxCat mantengan su idea de conservar sus actas y no hagan correr la lista–, los partidos minoritarios serían cruciales para la gobernabilidad y para aprobar los primeros Presupuestos del futuro gobierno y podrían sacar chispas, una vez más, a sus seis escaños en Madrid. No obstante, la sombra de unas nuevas elecciones ha comenzado a planear sobre el Congreso de los Diputados, igual que en 2015. Los peneuvistas están convencidos de que la investidura saldrá adelante y así lo ha apuntado esta mañana Esteban al anunciar su cita con Ábalos. «Volver a repetir el espectáculo de la legislatura corta de seis meses no sé si iba a hacer mucha gracia, pero depende de los partidos», ha apuntado Esteban, que también ha insistido en desvincular el desenlace de las conversaciones en Navarra de la investidura de Sánchez.