El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una bandera palestina, en el mitin de María Jesús Montero el sábado. EP

El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina

R. C.

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:06

El PSOE no ceja en su empeño de situar «el genocidio» de Israel en Gaza en el epicentro del debate político. La matanza en la ... Franja estuvo muy presente en el mitin de la vicepresidenta María Jesús Montero en Granada este sábado y la intervención ante los medios, este domingo, del líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, quien atribuyó al PP una «indecente pasividad» ante la crisis humanitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  2. 2 Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  4. 4

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  5. 5 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  6. 6

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  7. 7

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  8. 8

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  9. 9

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  10. 10

    «Nos piden culpables ya, pero necesitamos pruebas y certezas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina

El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina