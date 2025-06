El PSOE se aparta de Leire Díez pero se vale de ella para declararse víctima de «las cloacas»

La «baja voluntaria» de Leire Díez como militante del PSOE ha tenido un efecto inmediato que no es en absoluto inocuo para el relato ... que el Gobierno viene planteando desde que, en abril del pasado año, el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra la mujer de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el de que el presidente está siendo víctima de una «mafia» que actúa al servicio de la derecha desde la justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de derribarlo. Un discurso que, desprendida del carnet del partido, Díez puede contribuir a alimentar sin que las actividades turbias en las que supuestamente participó para obtener información sensible contra jueces, fiscales, policías o agentes de la Guardia Civil salpiquen, al menos formalmente, a su partido.

La que fuera directora de Relaciones Institucionales y de Filatelia en Correos desde febrero de 2022 hasta marzo del pasado año no solo compareció este miércoles por la mañana ante los medios en el acto dinamitado por Víctor de Aldama. Además, pasó la tarde en un plató de 'Cuatro' exponiendo su verdad sobre las reuniones celebradas con imputados en casos de corrupción a los que ofreció mediación con la Fiscalía o la Abogacía del Estado a cambio de los trapos sucios que buscaba. Y su actuación no despertó precisamente las críticas del partido al que, según dijo, pretende volver cuando todo pase. «Yo lo que estoy viendo es un país donde las cloacas que montó el PP parecen seguir operando con total impunidad», alegaban durante la entrevista desde Ferraz.

«Que los árboles no impidan ver el bosque: el bosque es 'Kitchen', los mismos protagonistas, los mismos métodos», dice el ministro Óscar López

No todo el mundo en el PSOE piensa lo mismo. El crítico oficial, Emiliano García-Page, aseguró sentir «bochorno» ante el «espectáculo» ofrecido por Díez, en compañía del empresario de la trama de subvenciones, Javier Pérez Dolset y, ya por la tarde, de la periodista Patricia López, contratada por el medio que dirige Pablo Iglesias y corresponsable del documental dirigido por Jaume Roures en 2017 'Las cloacas de Interior'. Page pidió a su partido que se desvincule claramente de «gente de esta calaña» y pare una «hemorragia peligrosísima». Incluso llegó a reclamar al presidente del Gobierno que adelante las elecciones para no «arrastrar» con él a los territorios; algo que, dijo, comparten multitud de dirigentes locales y autonómicos de la formación, aunque no lo digan abiertamente.

En privado, lo que sí expresan algunos es preocupación. «Esto es mierda para todos. El PP convive bien con el estiércol; nosotros, no. Desanima y desmoviliza», resume un veterano diputado. Pero en el núcleo duro de la formación, sin embargo, el planteamiento es distinto. Por un lado, dan por supuesto que la renuncia de Díez a la condición de afiliada, les blinda de ver perjudicada su imagen, a pesar de que ella confirmara que la dirección conocía su relación con Dolset y López porque, al levantarse, en mayo de 2024, el secreto de sumario de la pieza 34 del 'caso Tandem' –la supuesta investigación ilegal del PP sobre el suegro de Sánchez, que el juez rechazó investigar– organizó una reunión para informar al partido sobre su contenido. «Para nosotros ya no hay nada porque deja de ser afiliada hoy», esgrimían en Ferraz.

Por otro lado, el ministro para la Tranformación Digital, Óscar López, uno de los hombres más próximos al presidente del Gobierno –que hasta ahora ha evitado mezclarse en este asunto y mantiene una agenda centrada en cuestiones sociales– insistió en la tesis de la cacería de la derecha.

«Coletazos de 'Kitchen'»

López rechazó el adelanto electoral reclamado por el presidente de Castilla-La Mancha con el argumento de que eso es justo lo que persigue el PP y vinculó el hecho de que Díez fuera grabada con imputados por corrupción con «coletazos del 'caso Kitchen'», la operación parapolicial organizada por el exministro del Interior popular, Jorge Fernández Díaz, con el comisario Villarejo para espiar a Luis Bárcenas. También dijo confiar en que la situación «sirva para que se arroje luz sobre todas las cloacas».

Que Aldama, según la UCO «el nexo corruptor» del 'caso Koldo', dijera, tras su confrontar con la ya exmilitante socialista, que le gustaría ver caer al Ejecutivo y rematara con un «a ver de una vez el señor Feijóo hacen lo que tiene que hacer», sirvió de hecho a la dirección del PSOE como una suerte de prueba de cargo contra el principal partido de la oposición. «No sé para quien trabaja pero se le ve nervioso –aducen en Ferraz–. Igual que al PP».