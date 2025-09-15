El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestantes propalestina sujetan banderas y pancartas en La Vuelta. AFP

La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta

Mette Frederiksen criticó en Facebook las protestas propalestinas que interrumpieron La Vuelta, reprochando las palabras del presidente español

Miguel G. Casallo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:37

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha criticado con dureza las protestas propalestinas que alteraron el desenlace de la Vuelta Ciclista a España y ... ha apuntado directamente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que acusa de «rendir homenaje a los matones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  2. 2

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  3. 3

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  4. 4 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  7. 7 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  8. 8 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  10. 10

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta

La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta