Agentes de la UCO registraron la sede de Acciona en Bilbao el 14 de noviembre. Ignacio Pérez

El PP llama «mafia» al PSE por las adjudicaciones a Acciona: «Todo queda en la familia Corleone»

La consejera de Movilidad censura el intento de los populares de «menoscabar la honorabilidad» del Gobierno vasco con «acusaciones sin pruebas»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:44

La sombra del 'caso Cerdán' ha sobrevolado este viernes el Parlamento vasco en una sesión más bronca de lo habitual que ha acabado entre acusaciones ... de «mafia». El parlamentario del PP Santiago López ha equiparado al Gobierno vasco de PNV y PSE-EE con «la familia Corleone» (la protagonista de 'El Padrino') al cuestionar sus adjudicaciones públicas a Acciona, la principal compañía que está en el foco de la investigación de la supuesta trama corrupta por sus vínculos con Servinabar, la empresa de Antxon Alonso de la que el exsecretario de Organización del PSOE sería socio, según la UCO.

