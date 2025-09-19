El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ester Muñoz y Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. EP

El PP exige el cese de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato

Los populares denuncian que estos errores «han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:16

El PP va a pedir en el Congreso la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su cese por los fallos de las ... pulseras antimaltrato, que según los populares, «han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores». Además, exigen al Gobierno información sobre las medidas que ha adoptado para «solventar cuanto antes los graves perjuicios ocasionados a las víctimas».

