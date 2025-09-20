El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El primer premio de la Lotería Nacional deja un pellizco en la Margen Izquierda
Miguel Tellado este sábado en un acto del PP en Tenerife. EFE

El PP denuncia ante la Comisión Europea los fallos de las pulseras antimaltradores

Tellado confía en la «unidad» de su partido para vencer a un «Gobierno a la desesperada»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:55

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, defendió ayer la «unidad» y el «valor» de su partido para «dejar atrás un Gobierno», el del ... presidente Pedro Sánchez, que gobierna a la «desesperada» y que supone un «auténtico peligro público» para España.

