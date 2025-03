«El PP debe acercarse y entenderse con una base social del PNV que ha quedado huérfana»

Convencer al votante del PNV desencantado por su alineamiento con Pedro Sánchez es desde hace años uno de los objetivos declarados del PP vasco, que ... ha basado en esa estrategia el inicio de una recuperación electoral tímida hasta la fecha. Ahora, máxime tras la reforma fiscal que saldrá adelante por un acuerdo con Podemos, Iñaki Oyarzabal (Vitoria, 1966) diagnostica que hay todavía más razones para intentar pescar en ese caladero de votos y llama a «acercarse y entenderse con una base social del PNV que ha quedado huérfana». El presidente de los populares en Álava, quien se deja querer para un tercer mandato en el cargo, cree que el partido debe «ensanchar» su espacio político con un modelo de «libertad» frente al «intervencionismo» que imputa a los jeltzales.

- Con la reforma fiscal, ¿ha perdido el PP una oportunidad de oro para recobrar protagonismo en la política vasca?

- No, lo que se ha demostrado es que el PNV está en manos del PSE-EE y de Podemos. Ha comprado sus políticas con una reforma fiscal que va a perjudicar a las familias vascas, a las clases medias, a los pensionistas y al tejido empresarial.

- Pero es una reforma que deja más dinero en el bolsillo de la gente. ¿No es precisamente ésa la filosofía fiscal liberal del PP?

- No es cierto, están engañando a la gente. Mire, hace diez años el País Vasco recaudaba 12.700 millones de euros y ahora llega a casi 20.000 cuando somos prácticamente los mismos. Y como encima no han querido deflactar el IRPF, nos están subiendo de facto los impuestos. De esta reforma salen perjudicados todos los que ganan más de 1.200 euros, pero especialmente los que ganan más de 1.600.

- Ustedes proponían una bajada de impuestos. ¿Creen que eso garantizaría servicios públicos como Osakidetza, cuyo funcionamiento tanto critican?

- Es que aquí no hay un problema de recursos, sino de mala gestión. Con nuestro planteamiento se puede responder perfectamente al sostenimiento de los servicios públicos porque, además, está demostrado que con una menor presión fiscal se acaba recaudando más. El problema es que el PNV se ha introducido en una dinámica marcada por el intervencionismo frente a nuestro modelo, basado en la libertad.

- ¿Su modelo es el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid?

- Nosotros hicimos un planteamiento por debajo del de Madrid, pero desde luego creemos que nos tenemos que acercar a aquellos modelos que funcionan, no a los que fracasan. Parece que el PNV prefiere aquellos que penalizan la inversión y ahuyentan el talento.

- ¿Cree que el PNV tenía disposición a pactar con el PP pero que el PSE-EE no le ha dejado?

- No han tenido ninguna disposición, no nos llamaron para negociar a pesar de que nuestra propuesta era razonable. Al PNV se le ve muy cómodo con Podemos y con todo el bloque de Sánchez. Ha renunciado a sus planteamientos históricos, ha perdido su personalidad y se ha entregado a las políticas de la izquierda. No es más que un Partido Socialista consorte.

- ¿Y eso les puede dejar a ustedes un carril libre para atraer a votantes de centroderecha?

- Estoy convencido de que sí. Se nos abre un campo de acción para que todo ese espectro de centroderecha liberal que cree en valores como el esfuerzo y el trabajo confíe en el PP. Creo que tenemos que abrir una vía de acercamiento y entendimiento con una base social del PNV que ha quedado huérfana porque su partido ha renunciado a defenderle y le sube los impuestos.

- Éste ha sido uno de los objetivos de Javier de Andrés desde que llegó a presidente del PP vasco, pero lo cierto es que el crecimiento ha sido limitado.

- Estamos trabajando para recuperar la confianza de votantes y para ensanchar nuestro espacio político. Que de los 18 diputados vascos en el Congreso 16 apoyen a Sánchez es algo que no casa con la sociología de Euskadi.

- ¿Se puede permitir el PP llevarse mal con el PNV? Tal vez a medio plazo lo necesite para recuperar el Gobierno.

- Fíjese, cuando teníamos una buena relación, el PNV traicionó a Rajoy. Por tanto, no es cuestión de buena o mala relación, es que el PNV ha decidido estar a piñón fijo con Sánchez. ¿Y eso qué ha traído a Euskadi? Pues competencias como la de Prisiones, que no saben ni gestionar, y una caída de las inversiones en la alta velocidad, por ejemplo.

- ¿La llegada de Aitor Esteban lo pone aún más difícil? Sus choques con el PP son constantes.

- Creo que es más de lo mismo, pero agravado. Esteban es quien ha tejido esa complicidad del PNV con el sanchismo y ha apoyado todas sus medidas económicas y las leyes ideológicas de Podemos.

Guerra territorial por el TAV

- ¿Es posible una reforma del Estatuto de Gernika en la que participe el PP vasco?

- Nosotros estamos dispuestos a hablar de una reforma del Estatuto si es para corregir errores, reducir el intervencionismo, eliminar duplicidades y ampliar derechos y libertades. Porque, tras 45 años, se puede hacer una reflexión seria y serena sobre lo que ha funcionado y lo que no. Ahora bien, nos preocupa abordar un debate donde ya esté todo cerrado y atado.

- PNV, EH Bildu y PSE-EE coinciden en que el reconocimiento de Euskadi como nación será el eje vertebrador.

- ¿De qué nación hablamos? ¿De Bizkaia, Gipuzkoa y Álava? ¿También de Navarra? ¿Del sur de Francia? Si ni siquiera tienen claro cuál es la nación... Lo único que quieren es avanzar hacia la autodeterminación y la separación. Desde luego nuestro planteamiento es que cualquier reforma debe estar dentro de la Constitución sin retorcer las palabras.

- ¿La inclusión de ese concepto haría que el PP acudiera al Tribunal Constitucional?

- Primero debemos conocer exactamente cuál es la propuesta. PNV y Bildu ya pactaron un documento que dejaba fuera a la mitad de los vascos, un planteamiento identitario sólo para nacionalistas. Habrá que ver por qué el Partido Socialista pasa de oponerse a tragar con todo. Nosotros lo que en todo caso pedimos es que sea un debate abierto, que no se le esconda nada a la gente.

- En clave interna, durante esta primavera se deberían estar celebrando los congresos provinciales del PP vasco. ¿Por qué no se están haciendo?

- Ha habido una decisión a nivel nacional de retrasar los congresos a final de año. No tenemos ninguna prisa, se celebrarán cuando toquen. Ahora la prioridad es preparar el partido para las próximas elecciones, para facilitar el cambio en España. Entonces tenemos que preocuparnos más por las prioridades de la gente que por las cuestiones internas.

- ¿Usted tiene intención de presentarse a la reelección como presidente en Álava? Sería su tercer mandato consecutivo.

- Yo estaré dispuesto a lo que me planteen mis compañeros, es una decisión que tendremos que tomar entre todos. Ya sé que es una respuesta de libro, pero es lo que hay...

- Pero usted tendrá una opinión personal.

- Bueno, yo desde luego tengo ganas de seguir defendiendo el proyecto que lidera Javier de Andrés. Creo que el PP en Álava tiene opciones de volver a ser primera fuerza porque representamos una alternativa cabal y sensata. Hay un ciclo político agotado con dirigentes que no tienen ganas ni proyecto, con un diputado general que está de salida, y nosotros tenemos muchas ganas de pelear.

- Precisamente Ramiro González fue tachado de «egoísta» por Eneko Goia por defender la conexión del TAV con Navarra por Vitoria. ¿Usted lo cree así?

- En absoluto. Lo que le reprocho al diputado general de Álava es que haya tardado dos años en defender la opción de Vitoria. Ya era hora de que lo hiciera y de que se enfrentara con quienes quieren dejarnos fuera.

- También el PP de Gipuzkoa defiende el trazado por Ezkio-Itsaso. ¿Lo entiende?

- Lo entiendo perfectamente. Pero creo que llevamos demasiado tiempo con el foco desviado, hablando de una conexión que no se sabe si se va a hacer y cuándo llegará. En cambio, las instituciones vascas no están peleando por que la alta velocidad llegue cuanto antes a Euskadi. Una vez que se conecte la 'Y' vasca, a partir de ahí el siguiente paso será la conexión con el Mediterráneo. Y ahí nosotros defendemos que medioambiental, técnica y económicamente, la mejor opción es por Vitoria.