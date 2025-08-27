El PP critica el «silencio cómplice» de PNV y PSE con las pancartas «de homenaje a asesinos»

Si las relaciones entre el PP y el PNV acabaron el pasado curso muy deterioradas, todo hace indicar que el verano sólo ha conseguido empeorarlas ... aún más. Los populares arrancan la nueva temporada política redoblando sus críticas a los jeltzales, no sólo por mantenerse como uno de los socios «más dóciles» de Pedro Sánchez, sino también por su gestión –como responsables del Gobierno vasco– de la 'tormenta' desatada en estas últimas semanas caniculares, en las que la izquierda abertzale «ha tomado» los recintos festivos públicos de Euskadi con su iconografía y homenajes a miembros de ETA.

Así ha quedado de manifiesto en la mañana de este miércoles en un acto celebrado por el PP vasco, en el que han participado su presidente, Javier de Andrés, y el secretario general de la formación a nivel nacional, Miguel Tellado, que visita Euskadi por segunda vez desde que fuera elegido para su nuevo cargo a principios de julio. Ambos líderes han cargado con dureza contra el PNV por su «connivencia» con la izquierda abertzale y su estrategia de ocupar el espacio público «con su cartelería ofensiva contra toda forma de pensar que no sea su radicalidad».

En concreto, Tellado ha exigido a PNV, pero también al PSE como socio en el Ejecutivo autonómico, que acaben con los «nauseabundos homenajes a asesinos» que se han sucedido todo el verano, en referencia a los presos de ETA. «Es inaceptable el silencio cómplice de ambos. Deben recuperar los espacios públicos. ¿No piensan mover un dedo para evitarlo? Miran para otro lado porque tienen averiada su brújula moral», ha analizado el 'número dos' de Feijóo.

Esta misma idea es la que ha desarrollado De Andrés en su intervención. Según su análisis, lo vivido en Euskadi este verano –ataques a la Ertzaintza y Policías Municipales, pintadas y amenazas de muerte y homenajes a etarras– demuestra que tanto nacionalistas como socialistas «están sometidos al liderazgo ideológico» de EH Bildu, que ha conseguido instaurar su «proyecto de radicalización». «Ahora parece que o eres de izquierdas o no eres vasco. Esa es la única identidad que permiten. Quieren una homogeneidad integral basada en la doctrina woke», ha reflexionado.

De ahí, a su entender, que en Euskadi la «bandera de Palestina haya sustituido a la ikurriña», sólo se vean enseñas «LGTBI» y la cartelería que se ve en las calles «sea similar a la de una sede de Podemos de Albacete o la que vemos en Amsterdam». «Es un discurso que no admite diferencias. Quieren intimidar a la gente, condicionar su vida, que nadie se salga de ahí», ha apuntado. «En fiestas de Bilbao no se ha quitado ni un cartel y han conseguido que el alcalde (Juan Mari Aburto) apenas diga nada. El PNV está anulado ideológicamente y Otegi está encantado», ha remachado.

Desde las últimas elecciones vascas, el PP mantiene que es la única alternativa a «esa política radical de izquierdas» en Euskadi. Y por lo visto este miércoles, ese va a ser su leitmotiv los próximos meses. «Sólo los que en el País Vasco defendemos la libertad y que cualquiera pueda circular, sea policía o fontanero, por donde le dé la gana. Ahora no se puede y eso es responsabilidad de PNV y PSE», ha incidido De Andrés.

«Trueque de poder»

Tellado ha insistido en sus críticas al PNV, pero ya en una clave más nacional. De hecho, ha tildado a los jeltzales de «trampantojo» por presentarse ante los votantes como un partido de centro-derecha pero en realidad ser la «muleta más dócil» de Pedro Sánchez. «Van de moderados pero son un gran engaño. Hacen políticas de izquierdas», ha señalado.

Detrás de la estrategia política de mantener en el poder a Pedro Sánchez se esconde, según Tellado, un mero «trueque de poder». Los de Aitor Estaban «necesitan al PSE» y el PSOE necesitan a los jeltzales para continuar en La Moncloa. «Al PNV sólo le interesa conservar el poder, no los intereses de los vascos. Y que Pedro Sánchez no les cambie por Bildu, que es su mayor miedo. Es un 'sanchismo a la vasca': poder a toda costa», ha apuntado.

Por todo ello, Tellado se ha dirigido a sus bases en Euskadi para «seguir fiscalizando cada movimiento» de PNV y PSE y «diciéndoles las verdades» para «que también llegue hasta Euskadi el castigo (en las urnas)». «Hay que trabajar como si fueran ya las elecciones porque en realidad pueden serlo. Y el PP debe ganar en votos a todos los demás (de la moción de censura) juntos. Sólo así conseguiremos recuperar el Gobierno», ha finalizado.