El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tellado y De Andrés, en el acto político celebrado en San Sebastián. EFE

El PP critica el «silencio cómplice» de PNV y PSE con las pancartas «de homenaje a asesinos»

Les acusa de estar «sometidos a la doctrina radical de la izquierda abertzale que ha tomado el espacio público» de Euskadi para «intimidar a quien no piensa como ellos»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:41

Si las relaciones entre el PP y el PNV acabaron el pasado curso muy deterioradas, todo hace indicar que el verano sólo ha conseguido empeorarlas ... aún más. Los populares arrancan la nueva temporada política redoblando sus críticas a los jeltzales, no sólo por mantenerse como uno de los socios «más dóciles» de Pedro Sánchez, sino también por su gestión –como responsables del Gobierno vasco– de la 'tormenta' desatada en estas últimas semanas caniculares, en las que la izquierda abertzale «ha tomado» los recintos festivos públicos de Euskadi con su iconografía y homenajes a miembros de ETA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  6. 6 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  7. 7 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  8. 8

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  9. 9

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  10. 10 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP critica el «silencio cómplice» de PNV y PSE con las pancartas «de homenaje a asesinos»

El PP critica el «silencio cómplice» de PNV y PSE con las pancartas «de homenaje a asesinos»