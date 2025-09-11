El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El productor Fernando Bovaira, Pedro Sánchez, Alejandro Amenábar y Begoña Gómez, en el estreno de 'El cautivo'. EP

El PP afea a Sánchez que se ausentara de votar la reducción de jornada para ir al estreno de una película con su esposa

El presidente del Gobierno acudió a la presentación de la película de Alejandro Amenábar 'El cautivo' mientras los populares, Vox y Junts tumbaban el proyecto estrella de la Yolanda Díaz

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:52

El PP quiere abrir otra vía de agua en el Gobierno tras la derrota en la votación por la reducción de la jornada laboral. Los ... populares ponen el foco ahora en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió al Congreso a votar esta ley, una de las propuestas estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura, y dejó sola a su vicepresidenta mientras acudía al estreno de la nueva película de Alejandro Amenábar, 'El cautivo'. «El presidente del Gobierno respaldó ayer con más intensidad a Alejandro Amenábar que a Yolanda Díaz», ironizan en el PP.

