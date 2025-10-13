El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández. EFE

Podemos cree «imposible» que haya un 'caso Koldo' «sin que haya un 'caso PSOE'»

Los morados respaldan las críticas de Pablo Iglesias sobre el Nobel de la Paz concedido a la opositora venezolana María Corina Machado

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:14

Comenta

Podmeos ha vuelto a cargar este lunes contra Pedro Sánchez por los casos de corrupción que rodean al PSOE. El portavoz del partido morado, antiguo ... aliado del Gobierno la pasada legislatura, Pablo Fernández, ha criticado en rueda de prensa que el presidente siga sin dar explicaciones ni aclarar el papel del Partido Socialista en la trama 'Koldo', dado que es «imposible de creer que haya un 'caso Koldo', Ábalos o Santos Cerdán sin que haya un 'caso PSOE'».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  3. 3

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  4. 4

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  5. 5

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  6. 6 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  7. 7

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  8. 8 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Podemos cree «imposible» que haya un 'caso Koldo' «sin que haya un 'caso PSOE'»