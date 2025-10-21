El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Esteban y Andueza, en los pasillos del Parlamento vasco. Tras el presidente del PNV, el portavoz parlamentario Díez Antxustegi. Rafa Gutiérrez

El PNV se da tres meses para aclarar si es posible pactar el nuevo estatus con Bildu y PSE

El derecho a decidir vuelve a perfilarse como el gran escollo para un acuerdo al que los socialistas y Otegi evitan en cambio poner plazos

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Martes, 21 de octubre 2025, 01:07

Comenta

«En Madrid nos han dicho que trabajemos ese acuerdo y que luego se verá. La puerta está abierta y hay receptividad. Si el PSE- ... EE entra, Sánchez podría ver con buenos ojos darle luz verde porque está haciendo números y le conviene seguir teniendo al PNV de su lado». Así se expresan distintas fuentes nacionalistas vascas sobre la posibilidad de que las Cortes Generales aprueben, si la legislatura de Pedro Sánchez dura lo suficiente para hacerlo viable, un acuerdo sobre el nuevo Estatuto cerrado previamente en Euskadi.

