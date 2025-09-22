El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Esteban da la mano a Pedro Sánchez en el Congreso. EP

El PNV se prepara para ir a elecciones generales «en cualquier momento»

Los jeltzales creen que Pedro Sánchez no ha perdido la esperanza de sacar adelante las Cuentas

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:18

Sabin Etxea barajó comicios antes de Navidad pero también contempla otoño de 2026 o incluso que Sánchezlos haga coincidircon las municipales«Al principio de la ... legislatura tragas con cosas que no te gustan e intentas dar un apoyo al Gobierno. Pero esa época se ha acabado». Así avanzó Aitor Esteban hace unos días su impresión de que la legislatura en Madrid ha entrado en una «nueva fase» en la que, arrastrados por las implicaciones políticas del 'caso Cerdán' y por la inestabilidad que marca la entrada de curso, los antaño socios de Pedro Sánchez se mirarán de reojo entre sí, lo que les llevará a enfatizar sus propias «características» ideológicas en lugar de remar en la misma dirección para evitar que el Gobierno caiga. La reflexión tiene miga porque evidencia que el PNV ha interiorizado que la legislatura ha entrado en el tiempo de descuento, sean esos 'minutos de la basura' cuestión de pocos meses, de un año o incluso más si, contra todo pronóstico, el presidente del Gobierno optara por agotar su vigente mandato.

