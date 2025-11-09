El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un visitante pasa frente al Guernica, en el Museo Reina Sofía Chema Moya

Donde esté el Guernica de Picasso

Pedro Chacón

Pedro Chacón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01

No es por dar ideas, pero ¿se imaginan si el PNV, en lugar de pedirle a Sánchez el palacete de París, le hubiera pedido el ... Guernica de Picasso? A lo mejor lo hicieron y me estoy pasando de listo. Quizás era esa la carta oculta en la manga para colocar un Guggenheim 2 en el Urdaibai, con el cuadro de Picasso dentro. ¿Quién se hubiera podido resistir a la obra más representativa y universal de la pintura contemporánea? Desde luego el patronato de la fundación en Nueva York seguro que no. El cuadro, cuando fue tasado, previo a su envío definitivo a España en 1981, fue valorado en 4.000 millones de pesetas de la época. Pensemos que en el mundo del arte todo está revalorizándose continuamente y ese cuadro ahora no me quiero ni imaginar lo que valdrá. El palacete de París no le llegaría, desde luego, ni a la suela de los zapatos, en cuanto a precio me refiero. Donde esté el Guernica de Picasso que se quite el palacete. Pero ya a lo hecho pecho y más vale pájaro en mano que pensar en «un sueño», como lo calificó Aitor Esteban el 26 de abril pasado, cuando lo volvió a invocar en la conmemoración del bombardeo.

