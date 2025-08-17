«Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?» Apuesta por flexibilizar la exigencia de esta lengua y evitar el «atosigamiento» para «no perder talento»

– ¿Es posible organizar la llegada de inmigrantes para atraer talento, algo en lo que siempre insisten las autoridades?

– Para atraer talento tienes que ofrecer oportunidades para que luego lo pueda desarrollar. ¿Cómo lo haces? Cuando viene alguien del extranjero suele pedir buena educación para sus hijos, incluso un trabajo para su pareja... ¿Y eso quién lo financia? ¿La Administración pública? Difícilmente. No es tan fácil. Tienes que tener un mercado potente.

– ¿Y el euskera? ¿Es un obstáculo para atraer ese talento? Es un debate que ya se ha abierto.

– Pues depende. Ikerbasque cuenta con 400 investigadores, muchos de ellos extranjeros que no saben euskera. Pero en la Universidad se puede plantear un problema. ¿Qué haces con aquellos que tienen talento y quieren venir o los que están y quieren promocionar y no tienen euskera? Si tú quieres descartar recursos externos o incluso internos... Hay que introducir un poco de tranquilidad y tolerancia.

– Pues el euskera es otro tema que cada vez está rodeado de más tensión.

– Lo que no se puede es convertirlo permanentemente en un objeto de disputa ideológica, en pura retórica o en el arte de la simulación. Y simular es tener algo que no tienes.

– ¿Y en el euskera se está dando esa simulación?

– Lo que hay que hacer es diseñar una estrategia que no esté rodeada de un atosigamiento permanente. Porque puede pasar que en ciertos ámbitos dejes de ser competitivo.

– Entiendo que aboga por flexibilizar un poco la exigencia del euskera en ciertos ámbitos.

– Vamos a ver, cuando tienes una operación seria y te va a operar un cirujano, ¿qué le pides? ¿que sepa euskera? Si sabe euskera, finés o labortano, perfecto, pero sobre todo querrás que sea un magnífico cirujano. Si no rebajas la presión y la ideologización quedas atrapado en una pretensión que luego tienes muchas dificultades de llevarla a la práctica.

– Pero hay un sector importante del mundo euskaldun que cree todo lo contrario, que hay que meter una marcha más.

– Pero eso no se da en ninguna parte. Un danés sabe que cuando vas a su país no te vas a poner a aprender danés. A mí me preocupa más, y es algo que nunca he entendido, que un niño que lleve 10 años estudiando inglés en un colegio de Euskadi, acabe el Bachillerato y apenas lo sepa. Y no son pocos casos.

