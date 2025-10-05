El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La lider de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, en la manifestación de la Diada de este año. Efe

Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca

El repunte de los delitos impulsa los tanteos para presentar a las elecciones municipales una nueva sigla de obediencia nacionalista y discurso fuerte en materia migratoria

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:27

Hace unos días nos preguntábamos en estas páginas si podía llegar a Euskadi el auge del extremismo en Cataluña, donde, según las últimas encuestas ... publicadas, tanto Aliança Catalana, la formación ultra liderada por la alcaldesa de Ripoll y parlamentaria Sílvia Orriols, como Vox podrían dispararse en intención de voto. Hasta el punto de que la formación de ideología independentista e islamófoba podría pasar de 2 a 19 escaños en el Parlamento y la de Ignacio Garriga, de 11 a 16. Los expertos concluían que Euskadi es un ecosistema político muy diferente al catalán, sin el rechazo a la política tradicional que dejó el fiasco del 'procés' y sin la «guetificación» de los inmigrantes que allí se da. Aun así, razonaban, el crecimiento de la percepción de inseguridad ciudadana y el generoso sistema de protección social, unido al aumento exponencial de la población migrante, podrían componer un suelo fértil para que formaciones de este cariz echasen raíces. En todo caso, argumentaban, el españolismo en el que se envuelve Vox dificulta de raíz su progresión en una comunidad autónoma donde las fuerzas nacionalistas (PNV y Bildu) reúnen 54 de 75 escaños en el Parlamento.

