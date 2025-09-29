El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, durante la manifestación independentista de la Diada, el pasado día 11 en Barcelona EFE

¿Puede llegar a Euskadi el auge ultra en Cataluña?

La «guetificación»y la resaca del 'procés' catapultan a Vox y Aliança y los expertos subrayan que nadie está «vacunado»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:22

Cataluña y Euskadi han caminado de la mano durante buena parte de la historia democrática española. Más ricas y pujantes que la media, con una ... fuerte implantación del nacionalismo moderado de vocación pactista en Madrid y un auge importante de la izquierda independentista en tiempos más recientes, son muchas las similitudes entre ambas. Pero el 1 de octubre de 2017, la fecha del referéndum ilegal que sigue marcando a fuego la política española, separó para siempre sus caminos. La resaca del 'procés' y de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, unida a los distintos modelos de integración de los migrantes, han acentuado las diferencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  3. 3

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  4. 4

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  5. 5

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  6. 6

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  7. 7 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  8. 8

    «Nos piden culpables ya, pero necesitamos pruebas y certezas»
  9. 9

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  10. 10

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Puede llegar a Euskadi el auge ultra en Cataluña?

¿Puede llegar a Euskadi el auge ultra en Cataluña?