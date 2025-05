El nieto del naviero de Neguri

La vida de Álex Hamlyn López Tapia parece sacada de una película. Nacido en el seno de una familia de la oligarquía de Neguri, sufrió ... un accidente doméstico de bebé que le ha marcado la vida. Un incendio provocado por un descuido en el piso en el que vivía con su madre le causó graves quemaduras en el rostro por las que estuvo al borde de la muerte. Pronto quedó huérfano al morir su madre de forma prematura. El niño Hamlyn, que lleva el apellido de su padre, de origen británico, se crio con sus abuelos maternos entre Neguri, La Galea y Algorta, en la localidad de Getxo. Estudió en el colegio Gaztelueta, donde no destacó como buen estudiante. Se apasionó por el golf, entrenaba en el campo de La Galea y estuvo a punto de dar el salto a profesional, pero fracasó y terminó dando clases como profesor.

Nieto del conocido naviero José María López Tapia, siguió los pasos de su abuelo y se metió en el negocio del transporte marítimo de petróleo. El legendario López Tapia, nonagenario en la actualidad y que disfruta de una envidiable vitalidad, protagonizó una curiosa anécdota a finales de la década de los 70 y principios de los 80. Uno de los barcos del que era armador, el 'Izarra', fue secuestrado por el Gobierno militar de Nigeria. Soldados abordaron el buque, encerraron a la tripulación y precintaron la radio para que no pudieran pedir auxilio.

El capitán Peciña, natural de Plentzia, fue detenido y encarcelado durante más de dos años por contrabando de crudo. La mediación del entonces Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, hoy emérito, con las autoridades del país africano logró la libertad de Peciña, según se dijo entonces. Los tripulantes quedaron libres a los siete meses. El Tribunal Supremo llegó a iniciar un proceso penal contra el Ejecutivo nigeriano por el procesamiento del 'Izarra'.

Gracias a los contactos de su abuelo, Hamlyn trabajó para la petrolera estatal venezolana (PDVSA). En ese tiempo, el joven vizcaíno se especializó en el negocio de la compraventa de petróleo y conoció a su actual compañera sentimental. Juntos han sido padres tres veces, aunque Álex tiene en total seis hijos de varias relaciones, dos de ellos mellizos. Allí conoció a los que después serían sus proveedores en España. Primero fundó Elcano Energía, en 2012. Hace unos años, el nieto de López Tapia dejó Getxo y se asentó con su familia en Madrid, donde creó el entramado Hafesa y sus empresas tapadera asociadas. Acumula chalés, coches de lujo y yates en su desenfrenado nivel de vida.

La Fiscalía Anticorrupción le pide casi 60 años de prisión al considerarle el 'cerebro' de la 'mafia de la gasolina'. Tanto él como su socio, José Norberto Uzal, quien fue director de Administración Local con Feijóo en la Xunta de Galicia, se enfrentan a una acusación por 14 delitos, como fraude fiscal, organización criminal en su modalidad agravada de dirección, promoción y coordinación, o blanqueo de capitales, por dejar un agujero de 154 millones de euros.

Deuda en Dubái

Álex ideó presuntamente un «complejo» entramado dirigido a eludir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que carga con un 21% los hidrocarburos, para su «enriquecimiento patrimonial» y el de los otros 14 acusados, según el escrito del Ministerio Público. La red aprovechaba las «peculiaridades del comercio de hidrocarburos», que permite la exención del IVA al importar el producto que se ha adquirido a empresas y brókeres internacionales mientras se encuentra en el depósito franco. Hafesa utilizaba esos depósitos fiscales, como DBA Bilbao Port, CLH o Sesicar, para evitar pagar las cuotas de IVA al vender el diésel a empresas distribuidoras, que actuaban supuestamente como testaferros, entre los ejercicios de 2016 a 2019.

El juicio, pospuesto ya una vez, estaba previsto para ayer en la Audiencia Nacional, pero quedó suspendido al no presentarse Hamlyn ni otro acusado. La nueva fecha es el 20 de junio. De no aparecer, será declarado en busca y captura. Según ha podido saber EL CORREO, el empresario de Neguri vive en Dubái desde hace meses. El país de los Emiratos Árabes no permite la salida con deudas y Hamlyn acumula una de unos 3.000 euros, por lo que, según alega, no puede viajar a España.

Casualmente, la Hacienda vizcaína, que le considera uno de sus principales morosos, acaba de aplazar la deuda de 225 millones de Hafesa. Hamlyn está también imputado por tener a sueldo a un policía nacional al que pagaba 4.000 euros al mes, a través de su esposa, a cambio de, supuestamente, facilitarle «información sobre enemigos y hacer desaparecer las grabaciones» de la causa que mantiene abierta la Audiencia Nacional. Ayer se le abrió un nuevo frente al publicar 'El Confidencial' unos audios de una reunión con una persona cercana al PSOE, Leire Díez, para conspirar contra el jefe de la UCO que investiga al hermano y la mujer de Pedro Sánchez -los socialistas niegan que sea empleada suya o que trabaje para ellos-.

En la videoconferencia desde Dubái, Hamlyn ofrecía una supuesta información del responsable policial a cambio de alguna rebaja en su imputación en la trama de los hidrocarburos.