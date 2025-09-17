Mikel 'Antza' niega su participación en la planificación del asesinato de Gregorio Ordóñez

El exjefe de ETA Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional haber intervenido en la planificación del asesinato, el ... 23 de enero de 1995 en San Sebastián, del concejal del PP Gregorio Ordóñez.

Durante su breve declaración como procesado ante el juez Francisco de Jorge, el exjefe de la banda terrorista ha afirmado únicamente que no son ciertos los hechos y que no ha tenido ningún tipo de participación en ellos, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Una declaración que ha tenido lugar una semana después de que los también exjefes de ETA Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Isuntza', rechazaran ante el juez su implicación en el asesinato de Ordóñez, limitándose a decir que los hechos recogidos en el auto de procesamiento no son ciertos.

'Antza' ha declarado por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián y su citación fue retrasada unos días porque alegó que tenía unas vacaciones reservadas en Mallorca para la fecha inicial.

Los tres fueron procesados en esta causa el pasado mes de enero junto a Julián Achurra Egurola, 'Pototo', y José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'.

El juez instructor los señaló por presuntos delitos de asesinato terrorista y de atentado contra la vida del exdirigente 'popular' basándose en «datos y circunstancias de valor fáctico que, representando más que una mera posibilidad y menos que una certeza, suponen por sí mismas la probabilidad de la comisión del delito».

«Los indicios se desprenden, en primer lugar, de las declaraciones de los testigos protegidos que obran en el sumario, de donde se desprende que la decisión de cometer el atentado que costó la vida a Gregorio Ordóñez la tomó en Francia el Comité Ejecutivo de la banda criminal ETA, y la orden de ejecutarlo se transmitió al 'comando Donosti', que la puso en práctica», indicó en un auto.

El asesino declaró el plan

El asesino de Ordóñez, Valentín Lasarte, fue detenido en marzo de 1996 y declaró la forma en que se planificó y materializó el atentado, recordó el juez. Dos años antes, según dijo, se reunió con 'Kantauri' en una cita en la que le impartió las directrices que emanaban de la cúpula de la banda.

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce como acusación en la causa, celebró que se trataba del cuarto procesamiento de miembros de la cúpula de ETA tras los de los casos de Miguel Ángel Blanco, Santa Pola y Francisco Arratibel.

A petición de la Fiscalía y varias acusaciones, el juez amplió el plazo de investigación hasta enero de 2026, «sin perjuicio de las prórrogas por periodos iguales o inferiores que puedan acordarse si procede» para practicar más diligencias.