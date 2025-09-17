El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Mikel 'Antza' niega su participación en la planificación del asesinato de Gregorio Ordóñez

El exjefe de la banda terrorista ha afirmado que no son ciertos los hechos

T. Nieva

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:11

El exjefe de ETA Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional haber intervenido en la planificación del asesinato, el ... 23 de enero de 1995 en San Sebastián, del concejal del PP Gregorio Ordóñez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  3. 3

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  4. 4

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  5. 5

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  6. 6

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  7. 7

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días
  8. 8 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  9. 9

    Las salidas del director de exposiciones y la gerente del Guggenheim ponen fin al equipo de Vidarte
  10. 10 La incómoda escena de sexo que Ester Expósito grabó con 18 años: «Era una barbaridad, no se montó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mikel 'Antza' niega su participación en la planificación del asesinato de Gregorio Ordóñez

Mikel &#039;Antza&#039; niega su participación en la planificación del asesinato de Gregorio Ordóñez