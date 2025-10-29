«En Markina aprendí a querer a Euskadi»

– ¿Qué recuerdos tiene de su época en Markina?

– Fue mi primer destino y mi primera gran experiencia. Viví en el Hotel Vega, que ... ahora está cerrado. Allí pasé de que me llamaran Manolo a ser don Manuel. Me miraba a mí mismo y decía 'pero si soy el mismo de ayer' pero ya era 'su señoría'.

– ¿Fue una buena época?

– Muy feliz. Por las mañanas estaba en el juzgado y por las tardes me dedicaba a pasear por el pueblo. Allí aprendí a querer a Euskadi.

– Con los años regresó a Euskadi ya como juez de la Audiencia Nacional con operaciones antiterroristas. Una de ellas, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Es su experiencia profesional más dura?

– De las peores. Años antes tuve varios casos de violaciones y asesinatos de niñas que me impactaron de una forma bestial y que llegaron a transformar mi carácter. Y Miguel Ángel Blanco supuso lo mismo. Cuando estás tratando con sociópatas, te enfrentas a la sinrazón más absoluta.

– ¿Apreciaba diferencias entre un terrorista de ETA y el asesino de una niña?

– Ninguna. Son personas que no están en sus cabales. Para unos lo más importante era conseguir la independencia sin importar el coste humano y provocar un genocidio, y los otros son psicópatas sexuales con impulsos indominables. Más de uno me confesó que lo volvería a hacer. Por eso no me parece muy correcto el artículo 25 de la Constitución, que dice que la finalidad de la pena es la reinserción del delincuente. Un psicópata sexual no es reinsertable en absoluto.