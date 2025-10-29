El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«En Markina aprendí a querer a Euskadi»

El juez jubilado Manuel García-Castellón recuerda su primer destino como 'su señoría'

K. Dominguez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:55

Comenta

– ¿Qué recuerdos tiene de su época en Markina?

– Fue mi primer destino y mi primera gran experiencia. Viví en el Hotel Vega, que ... ahora está cerrado. Allí pasé de que me llamaran Manolo a ser don Manuel. Me miraba a mí mismo y decía 'pero si soy el mismo de ayer' pero ya era 'su señoría'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  5. 5

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  6. 6

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  7. 7

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  8. 8 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  9. 9

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  10. 10

    Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «En Markina aprendí a querer a Euskadi»

«En Markina aprendí a querer a Euskadi»