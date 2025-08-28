«Tenemos que lograr que quien pone los carteles, deje de hacerlo»

Una de las polémicas que ha protagonizado el verano político vasco ha sido la colocación, por parte de la izquierda abertzale, de pancartas en favor ... de los presos de ETA en un buen número de recintos festivos de toda la comunidad. Actitud muy criticada por las asociaciones de víctimas y dirigentes institucionales, que ha derivado en el debate sobre quién es el responsable de su retirada: si la Ertzaintza, las Policías Municipales...

Tanto colectivos de víctimas como la delegada del Gobierno –ésta última en una entrevista en este periódico– han señalado directamente a la Ertzaintza y el Gobierno vasco, a quienes han pedido más contundencia y valentía para acabar con la «colonización» de las fiestas por parte de la izquierda abertzale.

De ahí que el lehendakari haya aprovechado su primera comparecencia pública del nuevo curso político para defender la actuación de su gabinete en esta materia. Pradales ha recordado a todos los que le han criticado que la Ertzaintza solo puede retirar pancartas de este tipo «cuando un juez le da la instrucción» pertinente. «Y para ello hace falta una denuncia previa», ha matizado.

Además, ha recordado que el criterio fijado por el Tribunal Supremo en este tema desde hace una década es que estos carteles «no producen dolo, ni enaltecimiento ni exaltación», y por lo tanto, el margen de maniobra de la Policía autonómica es muy limitado.

De hecho, Pradales ha apuntado que la solución a este problema reside, precisamente, en los propios autores de las pancartas. «Tenemos que lograr que quienes hoy ponen carteles lo dejen de hacer porque no ayudan a deslegitimar la violencia ni el terrorismo ni a avanzar en la convivencia», ha argumentado el lehendakari, quien ha reiterado su «compromiso personal, político e institucional con todas las víctimas de este país».