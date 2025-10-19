Lectura de protocolos antes de las actuaciones e informes por usar la porra

Los expertos en actuaciones de orden público explican que —simplificando— hay dos tipos de formas de afrontar los episodios de violencia callejera. El primero se ... centra en poner el foco en el número de agentes que intervienen en las actuaciones, como se hace en otros países europeos. Este método se basa en que los policías desplegados sean suficientes para poder enfrentarse «cuerpo a cuerpo» con los alborotadores y detener a los autores sin necesidad de utilizar material antidisturbios.

El segundo modelo se centra en el uso de material antidisturbios —como las escopetas de pelotas de goma— que concedan a los policías una ventaja «operativa» en este tipo de situaciones.

En el caso de la Ertzaintza —explican fuentes especializadas— en gran parte de las actuaciones «no hay ni una cosa ni la otra». El uso del material antidisturbios más lesivo fue restringido a raíz del fallecimiento de Iñigo Cabacas como consecuencia del impacto de una pelota de goma en la cabeza lanzada por un ertzaina. Y, en la actualidad, en la gran mayoría de las actuaciones «tampoco hay suficientes» agentes en los dispositivos.

En este sentido, ertzainas especializados en orden público insisten en que el modelo por el que se apuesta no es efectivo si no se dota de los recursos necesarios. De lo contrario —recalcan— lo que está ocurriendo es que es todo «postureo». Antes de cada actuación -relatan- a los agentes antidisturbios los jefes de operaciones les leen los protocolos de uso de las escopetas de cartuchos de caucho. Sólo pueden disparar si reciben el visto bueno de sus superiores. También les informan de que si hacen uso del bastón policial tendrán que redactar un informe.

Las fuentes consultadas insisten en que, en estas circunstancias, muchos responsables no dan la orden de actuar hasta que los disturbios «están ya fuera de control», como ocurrió el pasado fin de semana en Vitoria. En estas circunstancias, cuando no se ha actuado de forma preventiva, muchas veces las actuaciones policiales pueden crear «más problemas de los que ya se están produciendo».