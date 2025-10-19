El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los incidentes del pasado domingo en Vitoria se saldaron con más de 40 heridos y 19 detenidos. Iñaki Andrés

Lectura de protocolos antes de las actuaciones e informes por usar la porra

Los expertos en actuaciones de orden público explican que hay dos tipos de formas de afrontar los episodios de violencia callejera

David S. Olabarri

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:12

Los expertos en actuaciones de orden público explican que —simplificando— hay dos tipos de formas de afrontar los episodios de violencia callejera. El primero se ... centra en poner el foco en el número de agentes que intervienen en las actuaciones, como se hace en otros países europeos. Este método se basa en que los policías desplegados sean suficientes para poder enfrentarse «cuerpo a cuerpo» con los alborotadores y detener a los autores sin necesidad de utilizar material antidisturbios.

