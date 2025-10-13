El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El delegado de la Fiscalía Europea en España Ignacio Lucas. R. C.

El juez del 'caso Cerdán' contesta a la Fiscalía Europea que se queda con la causa

Puente asegura que de momento no han aparecido fondos europeos en ninguna de las obras investigadas y que los delitos del caso le competen

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:01

Comenta

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Cerdán', ha respondido este lunes a la Fiscalía Europea que hasta el momento no consta ... en la causa la presencia de fondos comunitarios en ninguna de las obras públicas que está investigando por su presunto fraude. Una situación que, de momento, le permite seguir con la totalidad del procedimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  3. 3

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  4. 4

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  5. 5

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  6. 6 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  7. 7

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  8. 8 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El juez del 'caso Cerdán' contesta a la Fiscalía Europea que se queda con la causa

El juez del &#039;caso Cerdán&#039; contesta a la Fiscalía Europea que se queda con la causa