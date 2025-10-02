Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027

Tras la renuncia de Eneko Goia a la Alcaldía de Donostia, el PNV debe buscar un nuevo candidato para las elecciones municipales de mayo ... de 2027. El nombre elegido es el de Jon Insausti, que ocupa el cargo de concejal de Cultura, Euskara y Turismo, según fuentes conocedoras del proceso interno consultadas por este periódico. Goia ha precisado que es el partido quién debe decidir el nombre y el Gipuzko Buru Batzar tiene previsto reunirse en breve para ratificar esta opción.

Con la marcha de Goia, el partido jeltzale entra en terreno desconocido ya que el actual alcalde ha sido su candidato en las últimas cuatro elecciones municipales, de las cuales ha ganado tres. Las últimas con una ventaja mínima sobre EH Bildu, que sigue al alza en las encuestas. Para repeler ese avance el PNV tiene la complicada tarea de buscar un sustituto de garantías que guste a los donostiarras.

El alcalde no ha revelado este jueves en rueda de prensa si Insausti será su sustituto y habrá que esperar a conocer esa decisión. «Yo ya he dicho que no es una cuestión que me corresponda a mi. Yo he sido candidato, ahora anuncio que pongo fin y la decisión de quién deba ser tendrá que ser del partido. Ellos lo decidirán y lo comunicarán cuando sea oportuno», ha explicado.

«Es un buen momento para decir que en 2027 no me presentaré y que otra persona tiene que tomar el relevo. Hay equipo y banquillo. No tengo miedo ni preocupación», ha señalado Goia en la sala de plenos del consistorio donostiarra frente a los periodistas. También ha apuntado que en el PNV «hay cantera y tiene que hacer una apuesta».

El currículum

La apuesta por Jon Insausti (Donostia, 1989), actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo que en algún momento ha parecido ser el 'delfín', sería un símbolo de renovación generacional. Fue el 'número 3' en las listas del PNV de las elecciones del 2023 y cuenta con amplia experiencia en el ayuntamiento.

Insausti llegó al consistorio donostiarra en 2018 en sustitución de Miren Azkarate y entonces fue el edil más joven de la corporación municipal. Es licenciado en Administración y dirección de Empresas. Tiene un máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad por la UNED; otro, en Innovación Social e Industrias Culturales y Creativas; y otro en Profesorado en Educación Secundaria.

También ha trabajado en el Banco Guipuzcoano y en Nekatur (Asociación de Casas Rurales y Agroturismos de Euskadi). Ha sido mentor en el proyecto Transcreativa.

Otras opciones

Otro de los nombres que ha sonado para sustituir a Goia es el de la edil Olatz Yarza, aunque ha perdido enteros en favor de Insausti. Esta es su primera legislatura como concejala en el Ayuntamiento de Donostia y carga con una de las carteras que mayores dolores de cabeza provoca al Gobierno municipal: Movilidad.

Es licenciada en Ciencias de la Información por la UPV/EHU y trabajó como presentadora en ETB, antes de pasar al gabinete de comunicación del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que dirigía Arantxa Tapia en el Gobierno Vasco del anterior lehendakari Iñigo Urkullu.