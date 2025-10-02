El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027

El actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo, es el elegido para ocupar la Alcaldía desde el día 16 y para optar a la reelección en las elecciones municipales

Ander Balanzategi

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:22

Tras la renuncia de Eneko Goia a la Alcaldía de Donostia, el PNV debe buscar un nuevo candidato para las elecciones municipales de mayo ... de 2027. El nombre elegido es el de Jon Insausti, que ocupa el cargo de concejal de Cultura, Euskara y Turismo, según fuentes conocedoras del proceso interno consultadas por este periódico. Goia ha precisado que es el partido quién debe decidir el nombre y el Gipuzko Buru Batzar tiene previsto reunirse en breve para ratificar esta opción.

