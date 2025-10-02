Jon Insausti, el elegido para asumir la 'makila' en la capital guipuzcoana

Tras la renuncia de Eneko Goia a la Alcaldía de San Sebastián, el PNV debe buscar un nuevo candidato para las elecciones municipales de mayo ... de 2027. El nombre elegido es el de Jon Insausti (36 años), que ocupa el cargo de concejal de Cultura, Euskara y Turismo, según fuentes conocedoras del proceso interno. Goia precisó que es el partido el que debe decidir el nombre de su relevo.

Con la marcha de Goia, el partido jeltzale entra en terreno desconocido, ya que el actual alcalde ha sido su candidato en las últimas cuatro elecciones municipales, de las cuales ha ganado tres. Las últimas con una ventaja mínima sobre EH Bildu, que sigue al alza en las encuestas. Para frenar ese avance, el PNV tiene la complicada tarea de buscar un sustituto de garantías que guste a los donostiarras.

La apuesta por Insausti (Donostia, 1989), actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo, es un símbolo de renovación generacional. Fue el 'número tres' en las listas del PNV en las elecciones del 2023 y cuenta con amplia experiencia en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.

Insausti llegó al Consistorio en 2015 y en 2018 sustituyó a Miren Azkarate en el cargo de concejal de Cultura y Euskera. Ese mismo año se convirtió en el edil más joven de la corporación municipal. Es licenciado en Administración y dirección de Empresas. Tiene un máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad por la UNED; otro, en Innovación Social e Industrias Culturales y Creativas; y otro en Profesorado en Educación Secundaria.

También ha trabajado en el Banco Guipuzcoano y en Nekatur (Asociación de Casas Rurales y Agroturismos de Euskadi). Ha sido mentor en el proyecto Transcreativa.

Otro de los nombres que había sonado para sustituir a Goia era el de la también edil Olatz Yarza, aunque finalmente ha perdido enteros en favor de su compañero en el grupo municipal Insausti. Esta es su primera legislatura como concejala en el Ayuntamiento y carga con una de las carteras que mayores dolores de cabeza provoca al Gobierno municipal: Movilidad.

Es licenciada en Ciencias de la Información por la UPV/EHU y trabajó como presentadora en ETB, antes de pasar al gabinete de comunicación del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que dirigía Arantxa Tapia en el Gobierno vasco presidido por Iñigo Urkullu.