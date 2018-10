Imputados insisten en pactar con el fiscal tras el testimonio «poco convincente» de De Miguel Alfredo de Miguel. Están dispuestos a aceptar en las próximas vistas parte de sus delitos a cambio de una rebaja en la petición de penas ANDER CARAZO Lunes, 22 octubre 2018, 00:21

El protagonismo había recaído sobre los hombros de Gonzalo Susaeta, abogado de Alfredo de Miguel, desde que el 8 de enero arrancó el juicio que coloca a su cliente en el centro de una red que supuestamente adjudicaba contratos 'a dedo' a través de instituciones controladas por el PNV a cambio de comisiones. Durante meses, sus compañeros han alabado sus «brillantes» intervenciones y han permitido que él lidere la estrategia de defensa. Así que cuando algunos se enteraron por la Prensa de que éste había emprendido una negociación con la Fiscalía -para conseguir una rebaja en la solicitud de pena para su cliente a cambio de la confesión de varios delitos- muchos letrados entendieron que aquello se había convertido en un «sálvese quien pueda».

Finalmente, ni De Miguel -que ocupó el cargo de diputado de Administración Local en Álava hasta su detención en marzo de 2010- ni los antiguos burukides Aitor Tellería y Koldo Ochandiano alcanzaron un pacto con el Ministerio Público y la pasada semana intentaron convencer al tribunal que preside Jaime Tapia sobre su inocencia. Y eso que hace un mes habían acercado posturas con el fiscal Josu Izaguirre para aceptar que habían reclamado una comisión de 100.000 euros a Ainhoa Alberdi, la abogada urbanista que en 2009 denunció esta práctica.

«No creo que hayan logrado convencer a los magistrados con sus testimonios de que todo esto era un invento, un cuento de hadas, y que alguien ha manipulado las pruebas para incriminarles. Fue poco convincente», comenta el abogado de uno de los 26 imputados que mantiene un pacto con el Ministerio Público para ver reducida la petición de pena de cárcel para su cliente a cambio de que admita alguna de las «acciones poco ortodoxas» que se le atribuyen.

Si nada se tuerce, su confesión llegará en las próximas sesiones de este 'macroproceso', que se retoman hoy con la declaración de las esposas de Tellería y Ochandiano. «Susaeta abrió la puerta de la negociación con el fiscal y ahora, que él no ha entrado, yo no me voy a quedar fuera por el interés de 'Txitxo' (como todos conocen a De Miguel)», lanza este letrado.

Josu Izaguirre esconde sus cartas y no queda claro con cuántos acusados ha alcanzado lo que él mismo llamó un «pacto de caballeros» y por el que asumirían que formaron parte de una «trama organizada y criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas». Varias fuentes coinciden a la hora de indicar que son «siete u ocho». «Ya no sé decirte si Izaguirre está jugando de farol. Con mi letrado parece que no está muy interesado en hablar. Espero que sea porque el testimonio de quien ya se ha arrepentido le demuestra que soy inocente», sugiere uno de los imputados.

«Es el momento de que hablen los acusados», zanjaba la pasada semana Izaguirre a las puertas del Palacio de Justicia, consciente de que De Miguel, Tellería y Ochandiano no accederían a responder a sus preguntas con el objetivo de negarlo todo, y con la seguridad de que eso mismo también podría volverse en contra de los considerados cabecillas de la trama.