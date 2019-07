Iglesias advierte de que no aceptarán ser un «mero decorado» en el Gobierno El líder de Podemos evidencia su malestar por los guiños de Sánchez a PP y Ciudadanos ANDER AZPIROZ Madrid Lunes, 22 julio 2019, 19:24

No lo ha disimulado. Pablo Iglesias ha subido muy molesto a la tribuna del Congreso. Si la situación, con unas negociaciones estancadas a tres días de la segunda votación de investidura, es tensa ya de por sí, los continuos llamamientos de Pedro Sánchez a PP y Ciudadanos para que faciliten su investidura no ha hecho más que añadir más leña al fuego. «Le digo por favor que no le pida la abstención también a Vox cuando intervenga el señor Abascal», ha ironizado el líder de Podemos.

Iglesias se ha mostrado más como un enemigo que como un aliado. Que la relación entre los dos líderes políticos ha empeorado las últimas semanas es palpable. El secretario general podemista ha recordado al PSOE que no tiene mayoría para gobernar. Así, ha desgranado que los socialistas cuentan con menos escaños que la suma de PP, Ciudadanos y Vox. Por eso, ha insistido los últimos meses y también hoy, los socialistas necesitan de los 42 diputados de Unidas Podemos. Juntos no solo superan a la derecha, sino que se colocan a once escaños de una mayoría absoluta que pueden alcanzar con el beneplácito de Esquerra.

Pero, según ha señalado el líder de la formación morada, los socialistas se resisten al pacto. «Si usted insiste en pedir el apoyo a la derecha hay mucha gente que va a pensar que usted solo quiere el poder y no formar un gobierno de izquierda», ha reprochado a su homólogo socialista antes de plantear una excusa tras otra para impedir el avance de las negociaciones. La última de ellas habría sido el veto al propio Iglesias en el Consejo de Ministros. Pues bien, ha zanjado el afectado, con él fuera de la ecuación ya no existen motivos para rechazar la coalición.

Los ministerios

La negociación contra reloj que comenzó el sábado ha estado muy presente en la intervención del secretario general podemista. La coalición izquierdista quiere estar en el Gobierno para vigilar que se avance hacia la justicia fiscal, se acometa la transición ecológica, se aseguren una sueldos dignos o se regulen los precios del alquiler.

Trasladado a las exigencias de Podemos en su tira y afloja con los socialistas, esto se traduce en que dirigentes de la coalición se hagan cargo de las carteras de Hacienda, Transición Ecológica, Trabajo y Vivienda. Si el PSOE no accede a estas demandas, habrá repetición electoral, ha vaticinado Iglesias. «Respeten a nuestros 3, 7 millones de votantes. No podemos aceptar ser un mero decorado en su Gobierno», ha advertido.