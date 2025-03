Hurtado clama contra las «banderas excluyentes» de PNV, Bildu y PP en su puesta de largo al frente del PSE en Álava

Relevo tranquilo y «ordenado». El PSE de Álava ya tiene nuevo líder al frente del partido. Javier Hurtado ha tomado este sábado el testigo de ... Cristina González como secretario general. Lo hace lejos de las fricciones que vivió el socialismo del territorio hace poco más de una década. El consejero de Turismo ha asumido las riendas de la formación con una dura crítica a las «banderas excluyentes» que, a su entender, levantan prácticamente el resto de partidos vascos. En ese saco, ha incluido desde EH Bildu hasta Vox pasando por el PNV y el PP. «Levantan banderas de Euskadi, de España, de nacionalismos y de divisiones. Los socialistas levantamos ante todo una bandera diferente: la bandera de la justicia social y la de la igualdad de oportunidades», ha apostillado. «No puede ser que los que nunca han creído en la libertad se erijan ahora en defensores de ella. No puede ser que los que nunca han mirado más allá de los intereses personales quieran implantar un discurso basado en el 'Sálvese quien pueda'. O, peor aún, en el 'Sálvese quien tenga'».

En su primera intervención como secretario general, Hurtado también ha tirado de alavesismo pese a haber nacido en Madrid, porque «a ver si alguien piensa que sólo los de Bilbao pueden nacer donde quieran». «Álava no es ni más ni menos que nadie. Desde el socialismo alavés, con todo el respeto, vamos a defender siempre lo que pensamos, guste más o guste menos», ha afirmado en plena polémica por la conexión del TAV con Navarra.

Hurtado ha agradecido la labor realizada por su predecesora, Cristina González. «Su trabajo ha sido clave para que hoy podamos decir con orgullo que el Partido Socialista gobierna en Vitoria, en Álava y en Euskadi», ha alabado en un discurso con referencias a históricos como Antonio Amat, Luis Alberto Aguiriano, Fernando Buesa o Txarli Prieto, el último secretario general que accedió al cargo con pugna interna dentro del partido.

El nuevo secretario general del PSE alavés ha puesto en valor los logros de su partido en el territorio. Especialmente en la capital: una Vitoria «basada en el diálogo» con el resto de formaciones y donde se ha apuntado tantos como los grandes eventos que ha acogido la capital alavesa en los últimos meses. «Las políticas progresistas son exportables a toda Álava», ha argumentado Hurtado con el fin de lanzar al partido a «liderar todas las instituciones».

«Favoritos» en las elecciones de 2027

En esa misma línea se ha pronunciado Eneko Andueza, que ha aplaudido la «unidad» vista este sábado. «Otros no pueden decir lo mismo», ha sentenciado en referencia al relevo que también oficializa este fin de semana el PNV, donde Andoni Ortuzar ha tenido que echarse a un lado para evitar un cara a cara con Aitor Esteban.

El máximo representante del PSE ha lanzado un primer mensaje en clave preelectoral, a dos años todavía de que se abran las urnas de los comicios municipales y forales. «Las próximas elecciones son una meta a la que tenemos que llegar con el cartel de favoritos, dispuestos a ganar en esta ciudad, en Vitoria-Gasteiz, y en este territorio. Estamos preparados y capacitados para liderar el futuro de Álava», ha proclamado.

Andueza también ha presumido del éxito de la reforma fiscal, donde las tensiones con el PP y la negativa de EH Bildu obligaron a alcanzar un acuerdo con Elkarrekin Podemos. «A algunos no les ha sentado bien el acuerdo, al PP, a EH Bildu, porque les ha dejado fuera de juego. A Confebask tampoco le ha gustado. No pretendíamos que le gustara. A Confebask no le ha gustado porque no entienden que aquí impuestos pagamos absolutamente todos, que aquí nadie se escaquea. No entienden tienen que seguir poniendo más los que más tienen», ha manifestado.

Rodeado de colaboradores

Hurtado, cuya ejecutiva ha salido adelante con el apoyo del 90,58% de los votos, apuesta por buena parte de sus afines para dirigir el rumbo del PSE en Álava. Figuras como Aroa Jilete, Borja Rodríguez, Daniel Solana o Adrián Fernández, colaboradores que han trabajado con él codo con codo en las instituciones, le acompañarán en esta nueva etapa.

Del órgano directivo del partido en Álava salen figuras de gran relevancia a lo largo de los últimos años como Víctor García Hidalgo, al que tanto Eneko Andueza como Javier Hurtado han dedicado buenas palabras. Cristina González, por su parte, se queda en la presidencia del PSE a nivel autonómico.