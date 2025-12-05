El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos agentes de la Ertzaintza patrullan por las calles de Vitoria. Efe

El Gobierno vasco celebra el endurecimiento de la ley para los multirreincidentes

Pradales pide «máxima diligencia» al Estado para atajar el fenómeno y Zupiria destaca la «presión» de Euskadi para impulsar la reforma

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:49

Comenta

El Gobierno vasco, singularmente el ala del PNV, ha celebrado con notoria satisfacción el paso dado por el Congreso para reformar el Código Penal a ... fin de endurecer el castigo a los delincuentes multirreincidentes. El lehendakari, Imanol Pradales, ha hablado de «buena noticia», si bien ha vuelto a reclamar al Estado «máxima diligencia» para poder atajar el fenómeno. Por su parte, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la ha catalogado como una medida que «va en el buen sentido» y ha subrayado la «presión» que habría ejercido Euskadi para poder desbloquear ese cambio legal a nivel nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  8. 8

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  9. 9

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  10. 10 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco celebra el endurecimiento de la ley para los multirreincidentes

El Gobierno vasco celebra el endurecimiento de la ley para los multirreincidentes