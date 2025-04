Feijóo tilda de «cacicada» el plan de defensa y reta a Díaz a salir del Gobierno si está en contra

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 23 de abril 2025, 11:16 | Actualizado 12:50h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo no comulga con el plan militar anunciado por Pedro Sánchez este martes y que implicará una inversión de más de 10. ... 400 millones de euros para llegar al 2% del PIB en Defensa este mismo año. Ni con el fondo ni tampoco con las formas utilizadas por el presidente del Gobierno que ha decidido no someter al criterio del Congreso la millonaria inversión para evitar el trago de confrontar con sus socios dentro y fuera del Ejecutivo y, de paso, aparecer de la mano del primer partido de la oposición. Una «cacicada antidemocrática», a ojos del líder del PP, que ni siquiera goza del consenso en el seno del Consejo de Ministros y por la que Yolanda Díaz y los demás ministros de Sumar deberían abandonar el cargo «si no están de acuerdo».

La plataforma electoral está en contra de aumentar el gasto militar que la OTAN y Estados Unidos exigen desde hace años a los estados miembros. Y para Feijóo ese disenso debería conllevar la ruptura automática de la coalición gubernamental porque en un Ejecutivo «no hay posiciones partidarias ni personales», aunque Díaz haya descartado ya que este asunto vaya a afectar a la estabilidad de la alianza. «Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros debería de irse o, al menos, ser cesada. Y no quedarse por apego al cargo», señaló durante un acto organizado por la Cámara de Comercio de EE UU en España. Uno de los argumentos en los que más incidió el jefe de la oposición para rechazar el plan militar es que el Ejecutivo va a esquivar el filtro parlamentario para un gasto que trasciende la legislatura y que no pueden basarse en unos Presupuestos «desfasados» -están prorrogados desde 2023- ni formularse con la «opacidad total» que achaca al Gobierno, del que critica el «uso propagandístico» de los fondos europeos. En su opinión, hurtar esa votación «es un desprecio a la legalidad y al Parlamento», con la que se «incumple», además, la Ley de Defensa Nacional. «El gasto estructural -insistió- ha venido para quedarse».

