La falta de alusiones a ETA en el temario de la Ertzaintza enfrenta al Gobierno vasco y al PP La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. / B. C. «¿Cómo se van a resolver los crímenes de la banda si no se habla de ella?», pregunta Nerea Llanos a la consejera de Seguridad DAVID GUADILLA Sábado, 4 mayo 2019, 00:31

La decisión del Gobierno vasco de retirar del temario formativo de los nuevos ertzainas y policías locales la historia de ETA generó ayer un cruce de declaraciones del alto voltaje entre el Ejecutivo autónomo y el PP en el Parlamento. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, expresó su «tristeza y decepción» con los populares por acusar al Ejecutivo de Iñigo Urkullu de «tratar de legitimar el terrorismo de ETA o de blanquear su acción».

EL CORREO desveló el pasado 19 de abril que el Gobierno vasco había eliminado cualquier rastro de ETA de los temarios oficiales. El que ha tratado sobre la historia contemporánea de Euskadi en al menos las cinco últimas OPE excluye toda referencia a la banda terrorista. ETA asesinó a 16 ertzainas y agentes locales.

A raíz de esta información, la representante del PP Nerea Llanos registró una pregunta en la Cámara vasca para que Beltrán de Heredia diese explicaciones. Llanos señaló ayer que, si esto fuera cierto, sería una «falta de respeto» y un desprecio para los agentes que fueron asesinados, para todas las víctimas y para quienes lucharon contra la banda terrorista. A su juicio, también supondría que el Gobierno vasco hace el «caldo gordo» a quienes pretenden «blanquear» el terrorismo etarra.

Beltrán de Heredia se limita a señalar que la memoria de sus víctimas sigue «viva» en Arkaute

Nuevas tácticas

Llanos señaló que no se pueden pasar por alto los más de 800 asesinados por ETA y recordó que aún existen 300 asesinatos sin aclarar que la Ertzaintza tiene que perseguir. «¿Cómo se van a resolver si ni siquiera se habla de ETA» en Arkaute?», preguntó a la consejera.

Beltrán de Heredia no aclaró si «ha desaparecido la historia de ETA» del temario, pero señaló que los agentes reciben información sobre técnicas policiales para afrontar nuevas formas de terrorismo y criminalidad. La consejera añadió que cuando ETA aún existía era obligada la formación en tácticas y técnicas para afrontar la amenaza de la banda terrorista, pero «por suerte» las últimas promociones han accedido al cuerpo después de que la organización declarara el cese definitivo de su actividad armada. La Ertzaintza, recalcó, hoy «no se prepara para hacer frente a ETA». Heredia también remarcó que «la memoria de quienes fueron víctima de los atentados de ETA sigue viva con fuerza en la Ertzaintza».

Su respuesta no agradó a Llanos. «¿Aparece o no aparece ETA dentro del temario? Si aparece, ¿cómo aparece, como aparecía antes o de forma distinta? Si no aparece, ¿desde cuándo no aparece, y cuál es la razón de que ya no aparezca? Una cosa es que ETA ya no exista y otra cosa es que ETA no haya existido nunca, que son dos cosas muy diferentes», afirmó la representante del PP.