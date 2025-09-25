El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Felipe VI, durante su intervención en la ONU. EP

La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU

Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta, de Vox, y Alvise creen que Felipe VI defendió la política internacional de Sánchez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:15

Dirigentes de la extrema derecha criticaron este jueves abiertamente el discurso del Rey en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. El eurodiputado de ... Vox Hermann Tertsch calificó el mensaje como «panfleto socialista globalista» que «le ha colocado el felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  7. 7 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  8. 8 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  9. 9

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  10. 10 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU

La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU