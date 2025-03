Esquerra se opone al aumento de gasto militar: «Es un error»

ERC ha rechazado la propuesta formulada por el presidente del Gobierno de aumentar el gasto en defensa y pasar del 1,28% del PIB al ... 2%, como pide la OTAN. Tras su encuentro en la Moncloa con Pedro Sánchez, el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de «error» que España incremente su presupuesto militar «sin explicar por qué». Según el dirigente republicano, España y la UE no deberían gastar más en defensa, sino «un poco mejor».

Rufián cree que pase lo que pase, la decisión que adopte el Gobierno debería pasar por el Congreso, aunque a su juicio la intención del presidente del Gobierno «no es esa», sino que tratará de eludir la sede de la soberanía nacional. En caso de que se produjera alguna votación en el Parlamento, ERC ya ha avanzado que «votará no». No obstante, Esquerra no ha mostrado una posición tan de rechazo como la que mantiene Podemos.

Rufián ha admitido que «el mundo no es como nos gustaría que fuera» y que en este contexto se ha de actuar con «responsabilidad», lo que le sitúa más cerca de la posición crítica de Sumar. Un mundo complejo, ha reconocido, requiere que se gestione la situación. ERC cree que en la UE se ha instalado el «histerismo» para gastar más en armas. «¿Por qué 800.000 millones?», ha preguntado. El líder de Esquerra en el Congreso ha asegurado que no ha recibido respuesta a esta cuestión por parte de Pedro Sánchez y que «no tiene sentido» aumentar el gasto militar para no depender de EEUU y luego comprarle los cazas. Gastar más no, pero sí mejor, quiere decir para los republicanos que en lugar de que haya 27 ejércitos europeos se pase a tener uno. «Hemos venido a escuchar», ha dicho, pero ha criticado que no se le haya trasladado mucha información por parte del presidente del Gobierno.