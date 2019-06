Ernest Maragall echa el resto: propone compartir la alcaldía de Barcelona con Colau Ernest Maragall. / Efe La candidata niega haber pactado con Manuel Valls CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 14 junio 2019, 14:08

La presión es máxima en la política municipal de Barcelona a escasas 24 horas de que el plenario del Ayuntamiento de Barcelona vote la investidura del nuevo alcalde de la ciudad. Ada Colau lleva ventaja respecto a Ernest Maragall, toda vez que cuenta con los votos casi seguros del PSC y los tres que le prestaría Manuel Valls, por lo que podría alcanzar la mayoría absoluta. Pero las espadas siguen en todo lo alto, pues se esperan movimientos de última hora hasta el minuto anterior del inicio de la votación, mañana a las cinco de la tarde. Uno de esos movimientos para echar el resto lo ha efectuado este mediodía Ernest Maragall, candidato de Esquerra, ganador de las elecciones con 10 concejales (igual que Barcelona en Comú). Su problema es que Colau puede conseguir apoyos para alcanzar la mayoría absoluta. Por ello, el hermano menor del antiguo alcalde socialista de la Barcelona olímpica ha ofrecido a Colau compartir la alcaldía dos años cada uno, siempre y cuando renuncie a los votos de Valls.

Esta era una posibilidad que sobrevolaba el escenario de las negociaciones entre ERC y los comunes en los últimos días, pero los republicanos no se acababan de decidir. Esta mañana, Maragall ha tratado de quemar todas sus naves para intentar ser investido alcalde. «Hoy hemos escuchado a varios representantes y a la misma señora Colau referirse, por primera en público sobre un eventual reparto de la alcaldía. ¿Sabe qué le digo, señora Colau? De acuerdo, hablemos. Hablemos en serio», ha afirmado. Lo ha hecho horas antes de acabe el plazo que los comunes han fijado para la consulta interna que han llevado a cabo entre sus bases para que decidan si Colau debe seguir como alcaldesa con un acuerdo con el PSC (y los votos de Valls) o si por el contrario los diez concejales de Barcelona en Comú apuestan por acordar con ERC para hacer alcalde a Maragall.

Colau apostó ayer por seguir como alcaldesa a través de un acuerdo de gobierno con los socialistas, como en la pasada legislatura, aunque acabó rompiendo con ellos por su apoyo al 155. Esta mañana, en TV3, ha defendido su posición y ha negado haber llegado a un pacto con Manuel Valls, que afirmó que daría gratis sus votos a la alcaldesa y desde entonces ha permanecido en un segundo plano sin hacer declaraciones. «No hemos hablado con el señor Valls. No hemos acordado nada, no hemos hecho ningún pacto y no lo haremos. No compartimos modelo de ciudad ni compartimos maneras de hacer política. Por lo tanto, ni estamos interlocutando ni lo haremos después, y me gustaría que quedara claro. Otra cosa es que, en una investidura, por diversos motivos, tengas unos determinados votos», ha asegurado. La alcaldesa en funciones reconoció ayer las dudas que ha generado la aceptación de los votos del exprimer ministro francés, pero cree que retener la alcaldía es prioritario porque «el bien superior es defender estas políticas valientes». «Asumimos contradicciones, asumimos una situación compleja que puede tener costes personales y políticos, pero priorizamos lo que nos parece más importante», ha dicho.

Colau ha acusado a ERC de haber ofrecido al PSC la presidencia de la Diputación a cambio de no dar apoyo a su investidura. «Me consta que ERC habla casi a diario con socialistas, con los que luego dicen que no quieren hablar para hacer un tripartito en Barcelona. Y sé que desde Esquerra se le ha llegado a ofrecer al PSC la presidencia de la Diputación o los votos de la investidura de Pedro Sánchez, a cambio de que los socialistas no apostarn por un acuerdo en Barcelona», ha rematado.