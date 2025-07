ERC asegura que la música del acuerdo de financiación le «suena bien»

ERC ha calificado este lunes como una «buena noticia» que el Gobierno central y el Govern hallan pactado poner las bases de un nuevo sistema de financiación para Cataluña ... . Que un acuerdo entre partidos se convierta en un pacto entre gobiernos es una «buena noticia», ha insistido el portavoz de Esquerra, Isaac Albert, tras la reunión de la comisión bilateral entre el Ejecutivo central y el Govern, que ha formalizado un compromiso por impulsar la hacienda catalana.

Los republicanos han valorado que la música de lo que han firmado el ministro Ángel Víctor Torres y los consejeros catalanes Antoni Dalmau y Alicia Romero «les suena bien», en tanto en cuanto a su juicio lo que han suscrito esta mañana las dos administraciones en el Palau de la Generalitat es «casi» el acuerdo de investidura de Illa que suscribieron el PSC y ERC. Esquerra ha querido destacar que el Gobierno y el Govern se han reunido en el Palau de la Generalitat para pactar la financiación de Cataluña y lo han hecho gracias a ERC. También ha valorado que el Gobierno haya asumido que Cataluña tiene que recaudar todos los impuestos. Eso sí, los republicanos se han quejado por la falta de concreción en el acuerdo alcanzado. El Gobierno central y el catalán no han dado cifras del modelo ni fechas de un posible calendario. Los republicanos han advertido además de que el principio de ordinalidad, que a su juicio permite avanzar en reducir el déficit fiscal, es «innegociable». Los republicanos han afeado a los socialistas que solo hayan incluido este asunto en el preámbulo del acuerdo y no en los puntos del pacto.

Respecto a los Presupuestos, la posición de ERC sigue siendo la misma. Los republicanos advierten a los socialistas de que si no cumplen los acuerdos, no negociarán nuevos pactos. En este punto, Albert ha considerado que la batalla de las cuentas del Estado sigue en el aire. El acuerdo de este lunes «ni acerca» ni «aleja» a ERC de apoyar los Presupuestos Generales del Estado, ha avisado. «La legislatura depende de que el país avance», ha señalado. El acuerdo de investidura establecía que la Hacienda catalana debería asumir la campaña de la renta ya el año que viene. El Govern ha admitido este lunes que ese plazo es «inviable». ERC ha reconocido que el plazo era muy complicado de cumplir y que dimensionar la agencia tributaria catalana en tan poco tiempo era complejo. «La coordinación y colaboración de con la Hacienda española no nos genera ningún problema», ha rematado.