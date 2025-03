La emotiva despedida de Rufián a Aitor Esteban en el Congreso: «Me has inspirado muchísimo»

El pasado mes de febrero fue el último día en una sesión de control al Gobierno de Aitor Esteban como portavoz del PNV. 24 años ... en la Cámara baja. Entonces, un Parlamento dividido -como viene siendo habitual- le dedicaba una salva de aplausos. «Se va uno de los más brillantes oradores parlamentarios», ensalzaba el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No fue una muestra de apoyo unánime. Los diputados de PP y Vox decidieron mantenerse en sus asientos sin inmutarse. Lo mismo hicieron los representantes de Bildu, así como los de ERC, salvo su portavoz, Gabriel Rufián.

Este miércoles ha sido otra fecha señalada para Esteban. Su último día como portavoz jeltzale en un pleno extraordinario. Y como de despedidas va la cosa, en esta ocasión ha sido su homólogo en ERC, el propio Gabriel Rufián, quien ha querido dejar a un lado su ironía y su retranca para dedicarle unas emotivas palabras. «Hoy es el último pleno de un extraordinario portavoz», ha arrancado Rufián. «Has dado muchísima rabia durante mucho tiempo... Has sido muy bueno», ha expresado.

El diputado catalán ha dido incluso más allá: «Me has inspirado muchísimo. Espero que sigas así porque seguramente no me gustará todo lo que digas, pero siempre me gustará cómo lo digas». Un gesto que Aitor Esteban agradecía con un movimiento de cabeza desde su asiento en el hemiciclo. Después, cuando Rufián ha abandonado el atril para volver a su sitio, el portavoz jeltzale se ha levantado para estrechar su mano a modo de agradecimiento.

La relación entre ambos políticos es muy estrecha. La jefa de prensa de grupo parlamentario del PNV en el Congreso, Marta Pagola, que acompañará a Esteban en su nueva etapa en el Euzkadi buru batzar, es la actual pareja de Rufián. Tuvieron un hijo en enero de 2024.

Esteban dejará a finales de este mes de marzo el Congreso para coger las riendas del PNV. Un cargo en el que sustituirá a Andoni Ortuzar.