Imágenes de la ficha policial de Oses Carrasco y Moreno Martínez. E. C.

Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel

José Javier Oses Carrasco, alias 'Jotas', e Itziar Moreno Martínez, 'Hodei', cumplieron condena de prisión en Francia

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:25

Comenta

Dentro del medio centenar de activistas españoles a bordo de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel se encuentran dos exmiembros de ETA. Según la ... información facilitada por el Gobierno hebreo, se trata de José Javier Oses Carrasco, alias 'Jotas', condenado por formar parte del aparato logístico de la banda y con un amplio historial de kale borroka, e Itziar Moreno Martínez, que participó en un tiroteo contra un gendarme francés en un control rutinario. Por el momento, se desconoce cuándo serán repatriados, junto al resto de detenidos, a Madrid.

