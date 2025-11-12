En directo | García Ortiz niega en el Supremo ser el autor de la filtración del mail del novio de Ayuso
El fiscal general se niega a contestar a las preguntas de la acusación y solo responderé a las de la fiscalía y las de su abogado
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:21
16:21
Asegura que intervino para saber que había del mail del novio de Ayuso cuando se enteró del tema por la jefa de prensa de la Fiscalía, Mar Hedo. Solo se enteró de la imputación de González Amador en el día 7 de febrero.
16:20
El fiscal general del Estado niega que haya hecho llegar el correo del 2 de febrero a personas ajenas a la Fiscalía. «¿Hizo llegar a personas ajenas a la Fiscalía el correo del 2 de febrero de 2024?», le ha preguntado la fiscal. «No», ha respondido García Ortiz.
16:15
Asegura que no es el autor de la filtración del correo y se ratifica en la declaración que hizo ya en la última sesión.
16:14
«En esta causa, durante la tramitación de la misma, se han producido unas circunstancias que creo que el respeto que hay que tener a los perjudicados me han llevado a pensar que hay una actuación desleal no con el acusado, sino con el tribunal», ha comenzado diciendo el fiscal general.
16:11
García Ortiz dice que no va a contestar a ninguna de las preguntas de la acusación.
16:06
Ya hay conexión en directo dentro de la sala. La declaración del fiscal general se retrasará unos minutos, porque la Sala ha decidido practicar la 'prueba documental' antes de escuchar a García Ortiz. El imputado, al menos por el momento, comparece con toga.
15:30
Sin duda, el borrado de sus dispositivos y su intervención para desmentir el bulo de que era la Fiscalía la que había propuesto un acuerdo a González Amador van a centrar buena parte de la intervención de García Ortiz, quien siempre haber negado estar detrás de la filtración del famoso mail, limitando su actuación a la redacción de la nota de prensa de la mañana del14 de marzo, en la que se desmentía el bulo, pero sin revelar ya ningún secreto porque el contenido de ese correo ya se había publicado para entonces.
15:27
Esta misma mañana, el jefe de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas, y su equipo se han ratificado, como peritos, en sus conclusiones de que la filtración del mail partió de la “Fiscalía General del Estado” y que García Ortiz tuvo en todo momento el “dominio” de la situación. Los agentes también han confirmado que el fiscal general sometió a un doble borrado todos sus dispositivos, el primero de ellos el 16 de octubre de 2024, solo horas después de que el Supremo anunciara que le abría una causa por la filtración del mail.
15:24
Álvaro García Ortiz, al que se le ha concedido el ‘privilegio’ de declarar en último lugar, tras el paso por la sala de 40 testigos y peritos, tiene la oportunidad de rebatir las acusaciones del instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, y de la UCO, de que él estuvo detrás de las maniobras para filtrar entre el 13 y el 14 de marzo de 2024 el mail en el que Carlos Neira, el abogado del novio de Isabel Ayuso, Alberto González Amador, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
15:21
Llegó el día. Tras cinco jornadas de juicio en el Supremo, este miércoles a partir de las 16:00 horas la sala escuchará a Álvaro García Ortiz. Será un momento histórico en la judicatura española, ya que nunca antes un fiscal general –y además en ejercicio- ha declarado como imputado en una vista oral.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
-
2
-
3
- 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
- 5 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
-
6
-
7
- 8 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad