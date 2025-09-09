«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

Carolina Perles, la tercera esposa del exministro José Luis Ábalos, ha relatado en el programa de Telecinco 'El precio de la corrupción' sus 20 años ... de relación, 13 de ellos de matrimonio, y su visión como testigo de referencia del ascenso y caída del que fuera secretario de Organización del PSOE, investigado por graves delitos en la causa especial que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas.

«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar de ser ministro. Alguna vez he visto que se iba con alguna cantidad más de lo normal, no sé qué hacía con él», detalló Perles tras mostrar el espacio televisivo la imagen de un sobre, presuntamente de Ábalos, con varios billetes de 50 euros y al menos dos de 100. Precisamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad policial encargada del 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán' en el Supremo, está elaborando en la actualidad un informe patrimonial pedido por el juez Leopoldo Puente sobre el que fuera titular de Transportes entre 2018 y 2021.

Perles, valenciana de 50 años y madre de dos hijos menores con Ábalos, ha abordado también cuestiones de su vida privada con el actual diputado del Grupo Mixto - «me ha tratado de arruinar mi vida», afirma- pero, fundamentalmente, pese a las 16 horas de grabación previa, el programa se ha centrado en difundir su testimonio sobre la deriva judicial. Para ello, el programa presentado por Santi Acosta ha tenido como compareciente estrella a Víctor de Aldama, el empresario investigado en dos causas -una de ellas por el presunto fraude de IVA de más de 180 millones de euros con hidrocarburos-, y que se ha presentado entre lágrimas como una víctima corrompida por Ábalos y su asesor ministerial, Koldo García.

Según De Aldama, él en persona le dio «dos o tres millones de euros» en total a ambos por las comisiones ilegales, dádivas o regalos por el amaño de contratos a su favor. «Me dicen que si no es así, no hay trabajo», señala el «conseguidor» confeso de la red corrupta en su intervención televisiva, pese que en su declaración ante el juez en el alto tribunal elevó está cantidad a entre 3,5 y 4 millones.

En medio de estas menciones a Koldo, Perles ha cebado su testimonio cargando con dureza contra el que fuera asesor ministerial y consejero de Puertos del Estado y Renfe. «Es un matón, un portero de puticlub. Graba conversaciones de gente que se lo ha dado todo, vende a la persona que le puso en el Gobierno», explica la interviniente, que asegura que Santos Cerdán -predecesor de Ábalos en PSOE y en prisión preventiva por esta causa- «le colocó en Transportes para poder maniobrar». «José me decía que no fuera tan dura con Koldo. Pero entraba y salía de mi casa cuando quería, sin permiso. Una empleada del hogar me reveló que Koldo le avisó de que todo lo que pasara allí lo tenía que saber. Entonces le prohibí entrar en casa», detalló.