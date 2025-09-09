El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carolina Perles, exesposa de José Luis Ábalos. Telecinco

«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

La exesposa de José Luis Ábalos detalla en Telecinco un presunto episodio de malos tratos del diputado, amenazas veladas, el pago por sexo, el hallazgo de «pastillitas azules» y un «cambio de actitud» cuando éste conoció a Koldo, «un matón que graba a la gente que le ha dado todo»

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:03

Carolina Perles, la tercera esposa del exministro José Luis Ábalos, ha relatado en el programa de Telecinco 'El precio de la corrupción' sus 20 años ... de relación, 13 de ellos de matrimonio, y su visión como testigo de referencia del ascenso y caída del que fuera secretario de Organización del PSOE, investigado por graves delitos en la causa especial que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  2. 2

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  3. 3

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  4. 4

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo
  9. 9

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  10. 10 Un rincón lleno de naturaleza para comer rico y barato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»