Pedro Sánchez y Víctor de Aldama en el mitin de febrero de 2019 Europa Press

El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama

La exmujer del exministro revela que el presidente se encontró una segunda vez con el conseguidor del 'caso Koldo'

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:38

La famosa foto de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama, el conseguidor del 'caso Koldo', en el acto de presentación del entonces candidato a la ... alcaldía de Madrid Pepu Hernández el domingo 3 de febrero de 2019 en el Teatro La Latina, no fue el único encuentro entre ambos. Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, reveló la noche del lunes en Telecinco que el presidente del Gobierno y el empresario se vieron también el viernes 8 de diciembre de 2019 durante la celebración del 60 cumpleaños del entonces ministro de Transportes y mano derecha en el PSOE del propio Sánchez.

