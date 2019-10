Los presos del 'procés' piden el fin de la violencia en las protestas

Rufián pide a Torra que condene las acciones violentas en Cataluña

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que condene las acciones violentas en Cataluña y ha subrayado que ningún presidente catalán ha avalado «nunca» estas actitudes.

En una entrevista en la cadena Ser y a la pregunta si es desobediencia civil ocupar el aeropuerto de El Prat, Rufián se ha limitado a decir que le parece «lógico» que la gente se manifieste «después de que han metido un siglo de cárcel a líderes votados, que han ganado las elecciones».

Rufián, que no ha querido entrar en si la ocupación de una infraestructura es o no desobediencia civil, ha insistido en que a ERC no la encontrarán nunca «criminalizando el derecho de manifestación». También ha dicho que le consta que hoy la Generalitat hará una «declaración contundente» a raíz de los altercados ocurridos en Cataluña porque «no puede haber ambages, ni paliativos, no hay nada que justifique la violencia».