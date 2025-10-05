«La coalición estará en riesgo si el PNV sigue buscando acuerdos identitarios con Bildu»

Lejos de minimizar la brecha abierta con el PNV a cuenta de la reforma legal para blindar el euskera en las OPE, Eneko Andueza (Eibar, ... 1979) diagnostica que la fractura entre los socios de coalición va más allá. El secretario general del PSE-EE detecta un paulatino acercamiento de la formación jeltzale a EH Bildu en materias de hondo calado abertzale y le advierte de que si continúa por esa senda, puede llevar la coalición al precipicio. El líder de los socialistas vascos también rebaja las expectativas de acordar una reforma del Estatuto para junio y de recibir competencias como la de los aeropuertos.

– ¿La ruptura que se consumó el jueves a cuenta del euskera es una brecha preocupante o es una discrepancia puntual?

– Nos puede preocupar en la medida en que es un paso más en esa hoja de ruta que fijó Markel Olano, que hablaba de irse alejando del Partido Socialista para echarse en brazos de EH Bildu. A mí lo que más me preocupa es que al PNV no le ha importado el euskera ni la función pública, sino su pugna con Bildu.

– ¿Ha incumplido el PNV el acuerdo de coalición?

– Lo que desde luego deja en evidencia son las necesidades internas que tiene y sus equilibrios entre territorios. No me cabe ninguna duda de que quien se ha llevado el gato al agua en todo esto ha sido el PNV de Gipuzkoa.

– ¿Abre esto un precedente para que cada socio vaya por su lado en el Parlamento vasco?

– Nosotros vamos a ser leales a lo que hemos firmado, somos un partido serio que cumple la palabra dada. Y vamos a seguir trabajando en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, que no son los temas identitarios, sino la sanidad, la educación, la vivienda o los cuidados.

– ¿Está en peligro el futuro de la coalición?

– No lo estará en la medida en que el PNV sea fiel y leal al acuerdo de gobierno. Ahora bien, evidentemente estará en riesgo si sigue buscando acuerdos con EH Bildu en términos identitarios, que es como parece que entiende los grandes consensos en este país.

– Hace meses usted dudó en público de las ganas del PNV para seguir gobernando juntos. ¿Lo mantiene?

– Es que cada vez le veo más escorado hacia postulados identitarios. El pasado domingo pudimos escuchar a Aitor Esteban hacer un ofrecimiento a EH Bildu para acordar un nuevo estatus y este jueves se han puesto de acuerdo en un tema muy sensible como la exigencia de perfiles lingüísticos en la Administración. La deriva en la que está entrando es un tanto peligrosa porque no deja de arrastrarse hacia una corriente a la que le quiere llevar Bildu.

– ¿Cree que es el presagio de algo más, de un frente abertzale?

– Lo que creo es que los hechos contradicen a las palabras. Bildu ofreció un frente común que el PNV se apresuró a rechazar, pero luego en una semana hemos visto dos saltos cualitativos muy importantes y preocupantes.

– ¿El derecho de autodeterminación va a volver a impedir una reforma del Estatuto?

– No hemos llegado a ese punto en las conversaciones, pero desde luego pronunciamientos como el del pasado domingo nos sitúan muy lejos.

– ¿Ve un acuerdo para junio, como ha augurado Pradales?

– Bueno, el lehendakari dijo que para junio y el presidente de su partido habló de fin de año... Yo creo que estas cosas no pueden hacerse contra el reloj.

Inmigración y delincuencia «No veo relación. Habrá datos estadísticos, pero no debemos caer en la estigmatización»

– El plazo que sí está comprometido es el de traspasar todas las competencias pendientes para final de este año. ¿Va a ser así o Sánchez va a incumplir?

– Las transferencias llegarán, pero lo importante no es que lleguen, sino que lleguen bien, con garantías jurídicas, efectivas y económicas suficientes. A algunos parece que les importa más sumar tantos en el casillero que luego gestionar bien esas competencias.

– ¿Entonces el 1 de enero Euskadi gestionará el régimen económico de la Seguridad Social y los aeropuertos?

– Lo de los aeropuertos lo veo muy complicado porque parece ser que nos sacamos de la manga cosas irrealizables. ¿Qué pretendemos? ¿Gestionar los aeropuertos sacándolos de la red de interés general? Vamos a ser un poco racionales, que además Aena es una sociedad participada en Bolsa y cualquier accionista puede ver vulnerado su derecho e ir a los tribunales.

– ¿El nuevo Estatuto debe contar con más competencias? El PNV quiere más en inmigración.

– Estamos trabajando para que la cogobernanza entre instituciones haga posible que determinadas cuestiones, como la regularización de inmigrantes, puedan gestionarse de manera más fluida. Es importante para poder formarles aquí y responder a la demanda de perfiles que se nos está trasladando desde muchos sectores económicos.

– ¿Le preocupa que el PNV esté endureciendo su discurso migratorio?

– Creo que caer en determinados discursos a lo único que le puede llevar es a caer en el populismo y a diluir su propia identidad como partido.

Precampaña hacia 2027

– Esta semana el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha vinculado el uso de armas blancas con «extranjeros sin arraigo». ¿Usted ve relación entre inmigración y delincuencia?

– Yo no veo relación. No niego que habrá datos estadísticos que quizá sitúen algunas cuestiones en determinados términos, pero no debemos caer en la estigmatización. Me consta que una inmensa mayoría de inmigrantes no viene a delinquir.

– ¿La creciente preocupación social por la inmigración y la inseguridad puede alentar una Aliança Catalana a la vasca?

– No lo sé, de momento no es algo que vea en la calle. ¿Que puede surgir? Quién sabe. Desde luego dependerá de los discursos que hagan determinados partidos. En la medida en la que el PNV lo alimente, corre el riesgo de que surja una corriente de extrema derecha nacionalista.

Perdón a las víctimas del GAL «El PSOE comparte nuestro mensaje. Si da algún paso más, será bienvenido y espero que así sea»

– ¿Por qué está haciendo tanto hincapié en que los Presupuestos vascos de 2026 deben ser expansivos? ¿Es un aviso a navegantes al PNV? ¿Teme recortes?

– Claro que es un aviso a navegantes. El PSE-EE quiere tener plenas garantías para desarrollar todas las políticas progresistas que tenemos reflejadas en el acuerdo de gobierno.

– ¿Le molestó que Pradales citara a Friedrich Merz y su reflexión sobre la insostenibilidad del Estado de bienestar?

– Tomar como referencia al canciller alemán no me parece lo más acertado porque nuestra coyuntura económica no tiene nada que ver. No seamos alarmistas, no vaya a ser que se retraigan las inversiones y el consumo.

– ¿Qué ha ocurrido con los udalekus de Bernedo? Da la sensación de que ha fallado todo.

– Quizá ha podido haber algún momento en el que desde determinados departamentos, como el de Seguridad, no se hayan atendido las denuncias con toda la celeridad que se debería. Lo importante es que ya estamos sobre la cuestión y se va a aclarar todo.

– ¿No ve alarmante la falta de coordinación que ha habido?

– Yo apelo a la colaboración entre instituciones para que todo funcione de manera adecuada. Y si ha habido fallos de coordinación, habrá que revisar los protocolos para que no se repita.

– El Gobierno vasco lleva tres años sin desarrollar la Ley de Juventud, clave en la inspección de campamentos. ¿Ha habido dejación de funciones?

– Cada departamento es responsable del desarrollo reglamentario de las leyes que le competen. Quizá debamos preguntarle al Departamento de Nerea Melgosa (PNV).

– El PSE-EE dirige en Álava la cartera de Cultura, competente en lo relativo a las colonias que se desarrollan en ese territorio. ¿No tiene nada que decir?

– Las colonias pueden depender de ese departamento en tanto que estén adscritas a la red que gestiona la Diputación. En este caso, me consta que no lo estaba, así que no hay ninguna responsabilidad en esta cuestión.

Pactar con Bildu en 2027 «No posibilitaremos acuerdos de gobierno en tanto en cuanto no hayan hecho el recorrido ético que les falta»

– La consejera socialista María Jesús San José ha pedido esta semana perdón a las víctimas del GAL. ¿Por qué era necesario hacerlo?

– Porque las víctimas del GAL han pasado más de 40 años en el ostracismo y son personas que merecen una atención que no se les ha dado hasta que el Partido Socialista ha llegado a gestionar el Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Es una declaración honesta de la que me siento orgulloso, esperemos que otros tomen nota y también den pasos en este sentido.

– ¿El PSOE a nivel nacional ha estado a la altura? ¿Ha cumplido sus deberes éticos?

– En este sentido creo que el PSE-EE siempre ha ido por delante porque hemos entendido una realidad que muchas veces fuera de Euskadi no se ha podido entender igual. Pero a mí me consta que el PSOE comparte al 100% el discurso que hacemos aquí.

– ¿Pero considera que debería dar algún paso más?

– Si lo diera, sería algo muy bienvenido y espero que así sea.

– ¿La dimisión de Eneko Goia ha abierto definitivamente la precampaña hacia las elecciones municipales y forales de 2027?

– Más que abrir una precampaña, creo que Goia ha cerrado una etapa que estaba agotada porque su proyecto personal no daba más de sí. A partir de ahora, ya veremos. Lo que sí puedo asegurar es que el PSE-EE tiene serias posibilidades de ganar las próximas elecciones municipales en San Sebastián.

– ¿Van a apostar por algún candidato destacado? ¿Tal vez algún consejero o consejera?

– Son debates que corresponden a las bases y no es ahora el momento.

– ¿Veremos en 2027 acuerdos de gobierno con EH Bildu?

– Esa pregunta igual se la tendríamos que hacer al PNV, que no sé en que tesitura está...

– Pero yo se lo pregunto a usted, que dirige el PSE-EE.

– En tanto en cuanto no compartamos un modelo de país y algunos no hayan hecho el recorrido ético que les falta por hacer, no vamos a posibilitar acuerdos de gobierno.