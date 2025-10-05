El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Andueza posa en los pasillos del Parlamento vasco, donde tuvo lugar la entrevista el jueves, después de que PNV y PSE-EE consumaran su fractura a cuenta del euskera. Rafa Gutiérrez
Eneko Andueza | Secretario general del PSE-EE

«La coalición estará en riesgo si el PNV sigue buscando acuerdos identitarios con Bildu»

Detecta un frente abertzale en torno al nuevo estatus y el euskera: «Ha habido dos saltos cualitativos muy preocupantes»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:01

Lejos de minimizar la brecha abierta con el PNV a cuenta de la reforma legal para blindar el euskera en las OPE, Eneko Andueza (Eibar, ... 1979) diagnostica que la fractura entre los socios de coalición va más allá. El secretario general del PSE-EE detecta un paulatino acercamiento de la formación jeltzale a EH Bildu en materias de hondo calado abertzale y le advierte de que si continúa por esa senda, puede llevar la coalición al precipicio. El líder de los socialistas vascos también rebaja las expectativas de acordar una reforma del Estatuto para junio y de recibir competencias como la de los aeropuertos.

