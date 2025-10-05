«No creo que CAF contribuya al genocidio, pero debería reflexionar»
Defiende que no ha habido financiación ilegal del PSOE tras destapar la UCO sobresueldos a Ábalos y Koldo
Domingo, 5 de octubre 2025, 02:01
– ¿Usted cree que CAF contribuye al «genocidio» de Israel en Palestina?
– Es un tema muy sensible, pero creo que hay que anteponer la ... ética y los derechos humanos al negocio. No creo que CAF vaya a irse a la quiebra por renunciar a un proyecto como éste.
– No me ha contestado. ¿Está contribuyendo o no?
– No lo creo, pero sí debería abrir una reflexión para abordar esta cuestión en términos éticos.
– ¿Está capitalizando Sánchez la bandera propalestina para fagocitar a la izquierda y retratar al PP?
– No, lo que ha hecho es defender los principios y valores que caracterizan al PSOE, como el respeto a los derechos humanos. Fuimos los primeros en reconocer el Estado palestino y en hablar de genocidio. Ahora los únicos que se han quedado solos son el PP y Vox.
– ¿Ve a Sánchez en disposición de aguantar hasta 2027?
– No es que esté en disposición, es que tengo el firme convencimiento de que va a agotar la legislatura.
– ¿Se puede gobernar cuatro años sin Presupuestos?
– Perfectamente. La hoja de ruta está garantizada en los Presupuestos que tenemos actualmente. Serán otros los que deban decidir si quieren seguir aportando o si se van a dedicar al cálculo electoral.
– ¿Es mejor un país sin Presupuestos que un país gobernado por PP y Vox?
– Lo que creo es que es mejor un país gobernado por el PSOE que un país gobernado por una derecha tirada a los brazos de la extrema derecha.
– La UCO sostiene que Ferraz pagó sobresueldos a Ábalos y Koldo. ¿Se adentra el caso en terreno pantanoso?
– Lo que hace el informe es certificar que no ha habido financiación ilegal del PSOE y que no hay ningún descuadre. El partido ya ha explicado que todos los pagos están justificados.
– Y si se demuestra que el partido está implicado como organización, ¿qué responsabilidades habría que depurar?
– Más allá de filtraciones más o menos interesadas, hay un procedimiento judicial en marcha y el PSOE, que ya tomó en su momento las medidas que correspondía, confía en la Justicia.
