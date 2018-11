PNV y Bildu arremeten contra el presidente del Tribunal Superior por criticar el derecho a decidir Defienden en el Parlamento su pacto para reformar el Estatuto y provocan que el lehendakari vote en contra de dos textos con frases suyas OCTAVIO IGEA Jueves, 15 noviembre 2018, 22:23

PNV y EH Bildu no han encajado nada bien las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre su pacto para reformar el Estatuto. Durante la apertura del año judicial, Juan Luis Ibarra les advirtió de que su apuesta por el derecho a decidir y por una vía «unilateral» está fuera de la Constitución. Tal es el malestar que la coalición soberanista ha registrado una proposición en la que pide al Parlamento que repruebe las palabras de Ibarra al considerar que se ha extralimitado. «No es quien para decirle a la Cámara lo que puede o no puede aprobar», le recriminó la portavoz independentista en el Legislativo, Maddalen Iriarte.

Con un lenguaje jurídico muy medido, pero muy contundente, Juan Luis Ibarra «alertó» el miércoles sobre la «conjugación» de los principios de democracia y legalidad con el derecho a decidir que aparece recogido en el borrador del Estatuto planteado por las fuerzas nacionalistas. El presidente del TSJPV también considera que dejar toda decisión sobre competencias y el estatus vasco en manos del poder político obviando la Constitución es «inviable».

La respuesta llegó apenas 24 horas después, durante el pleno de la Cámara vasca. El portavoz jeltzale, Joseba Egibar, dijo que las apreciaciones de Ibarra «no son casuales» y que forman parte de «una cuestión de Estado», dando a entender que se trataba de una amenaza de la Justicia a los políticos que en Euskadi defienden la independencia. «Igual no tiene clara la división de poderes», añadió con ironía Maddalen Iriarte. «El señor Ibarra debería tener más clara su función institucional», reclamó la líder independentista. La propuesta registrada por la coalición considera que las palabras del presidente del TSJPV «suponen un nuevo intento del Poder Judicial de condicionar la acción política» y le exige que «deje de intervenir» en el ámbito político.

Las reacciones, y el inédito intento de reprobación, se registraron durante un debate parlamentario en el que se ponía a prueba, precisamente, la solidez del pacto para reformar el Estatuto firmado por PNV y EH Bildu. Y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, los jeltzales volvieron a enarbolar su versión más soberanista al rechazar las peticiones del resto de partidos para que no se siga adelante en las actuales condiciones, con una reforma que sólo defienden jeltzales y soberanistas.

Los nacionalistas no dudaron en defender a capa y espada la vía abierta en la ponencia de Autogobierno y una nueva relación de «vecindad política» con España pese a que eso supusiera poner ayer en un aprieto al lehendakari. Respetando la disciplina de grupo, Urkullu votó en contra de dos enmiendas de Elkarrekin Podemos y PSE que incluían declaraciones suyas alertando de que no «ensanchar» el pacto sobre la Carta de Gernika supondría un «fracaso político estrepitoso».

Urkullu, ausente

El objetivo inicial del debate planteado por el PP no era dejar en evidencia las dos almas del PNV, sino intentar encauzar el toma y daca sobre la reforma del Estatuto, que ahora mismo no superaría el trámite de las Cortes Generales por su hondo calado soberanista. La 'tabula rasa' que reclamaban los populares no tenía ninguna opción de salir adelante, pero había más dudas respecto a las enmiendas de Elkarrekin Podemos y PSE.

Ambas propuestas llamaban a que la redacción del nuevo Estatuto rebaje su carga identitaria y tenga en cuenta la pluralidad de la sociedad. Apelaban sin disimulo a que el lehendakari impusiera sus tesis de moderación y diálogo. ¿Cómo? Incluyendo entrecomilladas sendas frases que Urkullu dijo durante el último pleno de política general. Pero el líder del Ejecutivo no brindó el guiño que se le reclamaba. Se ausentó del salón de plenos hasta el momento de las votaciones. Portavoces de su equipo defendieron posteriormente que el lehendakari «siempre» secunda la decisión que adopta el grupo nacionalista en el Parlamento aunque vaya en contra de su propio criterio.

En esta tesitura, la voz predominante en el PNV fue nuevamente la de Egibar. Desde la tribuna reivindicó un «cambio de paradigma» ante los «incumplimientos» del Estado y reprochó a Elkarrekin Podemos, PSE y PP que «entorpezcan» y «satanicen» el pacto jeltzale con EH Bildu. «Abandonen sus prejuicios previos y veamos si se puede llegar a un acuerdo», instó el portavoz nacionalista al resto. Eso sí, con el actual borrador del Estatuto como «base».