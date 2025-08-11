El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en un mitin E.P.

El aumento de la extrema derecha castiga a Puigdemont por partida doble

Vox y Aliança Catalana llegarían a sumar 25 escaños en el Parlament, según la última encuesta del CIS de la Generalitat

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:21

El independentismo ha querido ver brotes verdes en la última encuesta del CEO, el CIS catalán. Es lo de siempre. Según se mire, el vaso ... pues estar medio lleno o medio vacío. De un lado, el secesionismo se aferra a que en la banda más baja de la estimación de escaños, la mayoría absoluta de izquierdas, formada entre el PSC, ERC y los comunes y que respalda al actual Govern de Salvador Illa, podría estar en peligro. Además, el apoyo a la secesión se recupera por primera vez en un año y medio y reduce ligeramente la distancia respecto a los que rechazan la separación, que siguen siendo mayoría (52% frente a 40%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  3. 3

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  4. 4

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  5. 5

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  6. 6

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8

    Detectan heces en las piscinas de verano de Santurtzi
  9. 9

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  10. 10

    Una de las responsables de la transformación de Osakidetza: «Los sanitarios deben ponerse en la piel del paciente; la empatía cura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El aumento de la extrema derecha castiga a Puigdemont por partida doble

El aumento de la extrema derecha castiga a Puigdemont por partida doble