El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sin presupuestos, por supuesto

Antonio Rivera

Antonio Rivera

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:49

Comenta

El presupuesto es otro invento más de la política moderna. Viene de la constitución de 1812, de 'La Pepa', que establecía el poder de las ... Cortes para «fijar los gastos de la administración pública»; en consonancia, también fijaban las contribuciones (los impuestos). El primero fue el de Garay, en 1817, y luego López Ballesteros lo convirtió en rutina en la década de los veinte. Los reaccionarios y Fernando VII lo veían como lo que era: una limitación al poder absoluto del monarca, y también en consonancia lo rechazaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  2. 2

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional se vende íntegramen en un restaurante de Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  4. 4

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  5. 5

    Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  8. 8

    Las restricciones al tráfico no logran reducir la entrada de coches a Bilbao
  9. 9

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  10. 10 Denuncian la muerte de una vaquilla arrollada de forma brutal por un quad en un encierro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sin presupuestos, por supuesto

Sin presupuestos, por supuesto