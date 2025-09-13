Ansola equipara a Bildu y PP por su «falta de valores y principios»

El presidente del Bizkai buru batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha equiparado a EH Bildu y PP como «ejemplo de falta de principios y ... valores». A los populares los ha situado en la «antipolítica» y en las «antípodas» de los jeltzales, mientras critica a la coalición abertzale por «poner líneas rojas en Euskadi y alfombras rojas en Madrid».

Ansola ha intervenido este sábado en un acto de su partido en Fruiz, donde han celebrado el primer Alderdikide Eguna del PNV de Mungialdea. El evento ha servido también para homenajear la trayectoria de dos militantes históricos de la organización local, Iñaki Sagasti y Sabino Mallona, y para ensalzar la labor municipal de los jeltzales en las distintas localidades.

En su discurso, el líder de la organización jeltzale más poderosa ha cargado contra el portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano. «Dice que no van a permitir que nadie ponga líneas rojas para decidir el futuro nuevo estatuto para Euskadi», ha señalado, tras acusar a los soberanistas de «poner líneas rojas al progreso y desarrollo de este pueblo».

«¿Les habéis oído defender alguna vez la competencia de puertos, aeropuertos o la Seguridad Social? ¿Les habéis oído condicionar alguno de sus apoyos a España exigiendo completar el autogobierno de Euskadi?», ha lanzado. Por todo ello, ha acusado a los de Otegi de poner «líneas rojas en Euskadi pero alfombras rojas en Madrid».

Txiki y Otaegi

El líder jeltzale también ha censurado que la izquierda abertzale haya dibujado en Mungia un mural de Txiki y Otaegi junto con Lauaxeta. «Tienen en común ser víctimas injustamente fusiladas por el franquismo, pero les separa un océano de valores», ha afirmado, antes de acusar a EH Bildu de «instrumentalizar» la figura de Txiki y Otaegi «en favor de ETA» y de «blanquear» la trayectoria de la banda terrorista.

Ansola, que ha condenado asimismo la conducta «criminal» de Rusia e Israel en Ucrania y Gaza y la «violencia» del grupo «terrorista» Hamás, también se ha mostrado crítico con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Le ha acusado de «ensalzar el insulto político» y de «banalizar y desprestigiar la política» después de que los populares difundieran esta sena un vídeo de Feijóo cantando 'Mi limón, mi limonero' con el mensaje 'Me gusta la fruta'. «¡Qué vergüenza, qué ridículo!», ha dicho el líder jeltzale.

El presidente del BBB ha situado a Feijóo en la «antipolítica», algo que no hace sino «abrirle el campo a la ultraderecha». Por todo ello, ve a los populares «desorientados» y en las «antípodas» del PNV y de una política «con principios y valores».