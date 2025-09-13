El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ansola, este sábado en un acto del PNV en Fruiz. Mireya López

Ansola equipara a Bildu y PP por su «falta de valores y principios»

El presidente del BBB acusa a la coalición abertzale de «blanquear» la trayectoria de ETA y sitúa a Feijóo en las «antípodas» del PNV

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:39

El presidente del Bizkai buru batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha equiparado a EH Bildu y PP como «ejemplo de falta de principios y ... valores». A los populares los ha situado en la «antipolítica» y en las «antípodas» de los jeltzales, mientras critica a la coalición abertzale por «poner líneas rojas en Euskadi y alfombras rojas en Madrid».

